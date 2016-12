Andrew Lloyd Webber a fost diagnosticat cu cancer la prostată

Compozitorul şi producătorul britanic, în vîrstă de 61 de ani, a primit o veste cît se poate de proastă. Andrew Lloyd-Webber face tratament împotriva cancerului de prostată, diagnostic pe care l-a primit în urmă cu patru săptămîni. Acesta a făcut o serie de teste şi a fost supus chiar şi unei biopsii care a evidenţiat faptul că suferă de o formă de cancer incipient. Boala încă nu s-a răspîndit în organism, iar medicii se aşteaptă ca Lord Lloyd-Webber să îşi revină complet. De altfel, Andrew Lloyd Webber s-a şi internat într-un spital privat pentru a urma tratamentul care poate consta fie în chimioterapie, fie într-o intervenţie chirurgicală pentru îndepărtarea tumorii. Apoi, îşi va petrece convalescenţa fie la reşedinţa sa din Sydmonton în comitatul Hampshire, fie la casa sa de pe insula Mallorca.

Lord Lloyd-Webber vrea să revină la muncă cît de repede îi va permite sănătatea pentru că vrea să pună în scenă un nou spectacol. Piesa intitulată “Love Never Dies” ar trebui să aibă premiera în luna ianuarie. În viitorul apropiat Andrew Lloyd Webber este mai ocupat ca niciodată pentru că va lansa şi o nouă producţie de televiziune inspirată din “Vrăjitorul din Oz”. Andrew Lloyd-Webber este unul dintre cei mai prolifici compozitori de musical-uri din lume. Printre creaţile sale se numără spectacolele “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat”, “Jesus Christ Superstar”, “Evita”, “Starlight Express” sau “The Phantom of the Opera / Fantoma de la Operă”. Cel mai mare succes l-a avut spectacolul “The Phantom of the Opera / Fantoma de la Operă”, care a fost văzut de peste o sută de milioane de spectatori în 23 de ani cît s-a jucat pe scenele de la Londra şi New York.

Cancerul de prostată este cea mai des întîlnită formă de cancer care se înregistrază la bărbaţi în Marea Britanie. Circa 34.000 de bărbaţi sînt diagnosticaţi anual în Regatul Unit şi circa 10.000 mor din această cauză. Marea majoritate a pacienţilor dezvoltă această maladie după vîrsta de 60 de ani.