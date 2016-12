Andrew Lloyd Webber spune că s-a vindecat de cancer la prostată

Compozitorul britanic, care a fost supus unei intervenţii chirurgicale pentru eliminarea unei tumori la prostată, anul trecut, a declarat că s-a vindecat de cancer. Andrew Lloyd Webber a scris pe site-ul său oficial că tratamentul pe care l-a urmat după operaţia chirurgicală a dat rezultate. În noiembrie, la puţin timp după ce a fost operat, compozitorul a fost internat din nou, din cauza unei infecţii cu E. coli, o bacterie care trăieşte în mod natural în tubul digestiv şi care, în unele cazuri, produce toxine puternice, ce pot cauza probleme hematologice grave şi chiar insuficienţă renală. Webber a mai spus că în următorii ani va trebui să facă nişte controale medicale regulate.

Andrew Lloyd Webber, în vârstă de 61 de ani, printre ale cărui musicaluri de succes se numără “Jesus Christ Superstar”, “Evita”, “Cats” şi “Starlight Express”, a anunţat recent că va pune în scenă o continuare a spectacolului “The Phantom of the Opera”, intitulată “Love Never Dies”, care va avea premiera la Londra, în martie 2010. El va face parte, totodată, din juriul unei emisiuni de televiziune dedicată tinerelor talente, ce va fi găzduită de BBC, anul acesta.