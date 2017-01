Andrian Mihei s-ar înregimenta într-un partid din Coaliţie

Deputatul independent Andrian Mihei a afirmat, ieri, într-o conferinţă de presă, că decizia de a demisiona din PC a fost luată în urma unor discuţii cu mai mulţi membri PC, în urma cărora a înţeles că locul său nu mai este în acest partid. "Direcţia conservatorilor s-a îndepărtat de la ceea ce am crezut eu că înseamnă Partidul Conservator. Nu am discutat cu nimeni despre plecarea mea, nu am încercat să-i trag pe alţii după mine şi nu am dorit să provoc o dezmembrare a partidului. Unii poate ar fi încercat să mă oprească. Cert este că eu am intrat în PUR (actual PC) din convingerea că se poate face ceva bine şi pentru oamenii amărîţi. Totuşi, ţin să-i mulţumesc preşedintelui PC, Dan Voiculescu, care a avut meritul de a mă determina să intru în politică. Pot să spun că am rămas plăcut surprins că mai mulţi membri ai PC mi-au urmat calea şi au demisionat din partid", a afirmat Mihei. Deputatul independent a declarat că, în momentul în care a demisionat, nu a luat în calcul plecarea la alt partid. Totuşi, parlamentarul constănţean a spus că, la sfatul mai multor persoane care au părăsit PC, va analiza posibilitatea de a se înregimenta într-un alt partid. Mihei a afirmat că, în cazul în care va opta pentru un partid politic, acesta trebuie să fie din Coaliţie. "Voi fi mult mai atent la formaţiunea politică pe care o voi alege. În primul rînd, mă interesează ca viitorul partid, în cazul în care voi opta pentru el, să aibă o doctrină politică stabilă, care să se potrivească caracterului meu, şi unde să te poţi exprima liber", a declarat Mihei.