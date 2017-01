Andronescu a aflat din presă că este acuzată de incompatibilitate

• SUSPICIUNI • Agenţia Naţională de Integritate (ANI) susţine că senatorul Ecaterina Andronescu s-a aflat în conflict de interese, deoarece în perioada în care a fost ministru al Educaţiei (între 2008 şi octombrie 2009, n.r.), în Guvernul Boc, a fost şi managerul unui proiect al Universităţii Politehnice Bucureşti (UPB) derulat cu fonduri UE. Mai mult, ANI afirmă că ea a încasat aproape 40.000 de lei din acest proiect. Inspectorii ANI spun că din documentele transmise de către Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) nu rezultă că Andronescu s-a suspendat din funcţia de manager de proiect, drept pentru care se consideră că sunt elemente în sensul încălcării de către senator a regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă. ANI a mers mai departe şi a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

• NU A LUAT BANI CÂND A FOST MINISTRU • În replică, Ecaterina Andronescu spune că avea obligaţia legală să semneze proiectul de finanţare cu fonduri UE: “Universitatea Politehnică din Bucureşti este o instituţie de stat unde eu sunt profesor. Nu este o firmă privată. La această instituţie eu am obligaţii în calitate de profesor, inclusiv să conduc proiecte de cercetare sau proiecte cum este acesta pe fonduri structurale, din care peste 130 de doctoranzi, dacă îmi aduc eu bine în acest moment, au burse de doctorat din 2008. Acest proiect a fost lansat ca cerere UPB în mai 2008 a fost aprobat, cred că în septembrie 2008, şi aveam obligaţia să semnez acest proiect şi să-l coordonez în calitate mea de reprezentant legal al UPB. În perioada când am fost ministru şi de la aprobarea proiectului, nu am luat nici un ban din acest proiect. Mi-am îndeplinit obligaţiile de profesor”. Ea a spus că s-a adresat Comisiei juridice a Senatului, “comisia a luat în dezbatere cererea mea, a emis un document din care rezultă că nu este vorba de nici un fel incompatibilitate. Sigur că sub aspect juridic eu o să încerc să aduc probele din care să rezulte că nu am nici un fel de atingere cu probleme de acestea”. Deşi ANI a susţinut că i-a adus la cunoştinţă Ecaterinei Andronescu că este evaluată de inspectorii instituţiei, fostul ministru a susţinut că nu a primit niciun document oficial de la ANI şi a aflat din presă că este învinuită. Nu ne-ar mira ca lucrurile să stea chiar aşa în era băsesciano-bocciană.