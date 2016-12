Andy Dick, arestat pentru abuz sexual

Arestat în trecut pentru consum de cocaină şi de marijuana, actorul american Andy Dick are noi probleme cu legea. De această dată, din fericire pentru actor, nu mai este vorba despre droguri, semn că, aşa cum anunţa anul trecut, a scăpat definitiv de dependenţă. Din păcate însă, situaţia este mult mai gravă. Sâmbătă, starul din serialele „The News Radio” şi „Get Smart” a fost arestat de poliţia din statul Virginia de Vest sub acuzaţia de abuz sexual de gradul I. Potrivit presei de peste Ocean, actorul de 44 ani este învinuit că a atins organele genitale a doi bărbaţi, într-un bar din localitatea Huntington. Mai mult, pe una dintre victime ar fi şi sărutat-o, cu forţa. Andy Dick a fost eliberat după ce a plătit o cauţiune 60.000 de dolari. Prima înfăţişare în acest caz a fost fixată pentru data de 2 februarie. În cazul în care va fi găsit vinovat, americanul va primi între un an şi cinci ani de închisoare.