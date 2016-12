Andy Murray s-a oprit în sferturi la New York

Cotat cu a doua șansă la câștigarea trofeului la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, britanicul Andy Murray, campionul olimpic en titre, a ratat calificarea în semifinalele competiției de la New York, fiind învins de japonezul Kei Nishikori, cap de serie nr. 6, cu 1-6, 6-4, 4-6, 6-1, 7-5. Murray a suferit astfel a doua sa înfrângere în ultimele 28 de partide, iar până la competiția de la Flushing Meadows a disputat șapte finale consecutive în circuitul ATP, fiind prezent, totodată, în ultimul act la precedentele trei turnee de Mare Șlem ale anului, Openul Australiei, Roland Garros și Wimbledon. Finalist în urmă cu doi ani la US Open, Nishikori se va duela în semifinale cu elvețianul Stan Wawrinka, cap de serie nr. 3, care a oprit revenirea spectaculoasă a argentinianului Juan Martin Del Potro, locul 142 ATP, cu scorul de 7-6 (7/5), 4-6, 6-3, 6-2. În cealaltă semifinală, sârbul Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, îl va avea ca adversar pe francezul Gael Monfils, cap de serie nr. 10.

La feminin, liderul ierarhiei mondiale, Serena Williams, care a eliminat-o în sferturi pe Simona Halep, cap de serie nr. 5, va lupta pentru un loc în ultimul act cu Karolina Pliskova (Cehia), cap de serie nr. 10, care a învins-o în sferturi pe revelația acestei ediții, croata în vârstă de doar 18 ani Ana Konjuh, locul 92 WTA, cu scorul de 6-2, 6-2. „Sunt foarte mulţumită de faptul că am reuşit această performanţă. Cred că diferenţa s-a făcut la serviciu. În plus, am reuşit un break rapid, care m-a făcut să fiu mai calmă apoi. Încerc să lucrez pentru a-mi îmbunătăţi deplasarea în teren, care nu este la cote înalte”, a declarat Pliskova, care a acces în semifinalele unui turneu de Mare Şlem pentru prima dată în carieră. În cealaltă semifinală, Angelique Kerber (Germania), a doua favorită, o va întâlni pe daneza Caroline Woziniacki, fost lider mondial, care ocupă în acest moment locul 74 WTA.

