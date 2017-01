Andy Murray și Amelie Mauresmo au rupt colaborarea

Franțuzoaica Amelie Mauresmo a anunțat luni sfârșitul colaborării sale cu tenismanul scoțian Andy Murray, numărul 3 în clasamentul mondial ATP, pe care-l antrena din iunie 2014. „Andy Murray și Amelie Mauresmo anunță că au decis să pună capăt colaborării lor care datează de doi ani”, a scris Mauresmo pe rețelele de socializare Facebook și Twitter. Acest anunț intervine a doua zi după înfrângerea suferită de Andy Murray în fața lui Novak Djokovic în finala Mastersului 1.000 de la Madrid. „Colaborarea dintre Amelie și Andy a fost deplin reușită și i-a permis lui Andy să redevină numărul 2 mondial, precum și câștigarea primelor sale turnee pe zgură”, se mai notează în comunicat.

Colaborarea dintre tenismanul britanic și fosta jucătoare franceză a fost anunțată în ziua finalei masculine de la Roland Garros, pe 8 iunie 2014, Mauresmo devenind una dintre puținele femei care au antrenat un jucător în circuitul ATP. Acum un an, Mauresmo, care a adus pe lume un băiețel în august, a fost nevoită să-și întrerupă colaborarea cu Murray câteva săptămâni. „A lucra cu Andy în acești ultimi doi ani a fost o experiență fantastică pentru mine. Am apreciat cu adevărat faptul că am făcut parte din această mare echipă care s-a aflat alături de el”, a spus Mauresmo. „Am învățat mult cu Amelie în acești ultimi doi ani, pe teren, dar și în afara lui. O să-mi iau un timp de reflecție pentru a mă gândi la ce urmează”, a comentat scoțianul.

