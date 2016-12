Andy Serkis debutează ca regizor

Actorul britanic Andy Serkis, interpretul personajului Gollum din trilogia ”Lord of the Rings / Stăpânul inelelor”, îşi va face debutul regizoral cu o adaptare cinematografică a celebrului roman ”Ferma animalelor”, scris de George Orwell. Actorul britanic, care a apărut în câteva scene filmate cu ajutorul tehnicii motion-capture în remake-ul din 2005 al filmului ”King Kong” şi în filmul ”Rise of the Planet of Apes / Planeta Maimuţelor: Invazia” din 2011, intenţionează să folosească aceeaşi tehnică şi pentru ecranizarea romanului ”Ferma animalelor”.

Satiră amară a experimentului sovietic, ”Ferma animalelor” a fost scrisă de George Orwell la jumătatea anului 1944, dar, din cauza unor presiuni politice, a apărut un an mai târziu. Romanul spune povestea unor animale care preiau de la oameni controlul asupra unei ferme şi descrie, în mod alegoric, transformarea noului regim într-o dictatură. Motion capture este o tehnică ce permite înregistrarea mişcărilor făcute de obiecte sau de persoane. Această tehnică are utilizări vaste, fiind folosită în aplicaţii militare, sportive, medicale, în industria de divertisment, robotică şi informatică. În industria cinematografică şi a jocurilor video, tehnica motion capture constă în înregistrarea mişcărilor făcute de actori şi utilizarea acelor mişcări pentru a însufleţi personaje de animaţie, realizate cu ajutorul unor programe computerizate, folosind tehnologiile 2D şi 3D. În ultimii ani a apărut o tehnică şi mai avansată, ce permite nu doar captarea mişcărilor trupului, ci şi a expresiei faciale şi a mâinilor personajelor, denumită facial motion capture, care, combinată cu motion capture, a condus la apariţia tehnicii denumite performance capture.

Andy Serkis, în vârstă de 48 de ani, este un actor extrem de prolific, remarcându-se nu doar în cinematografie, ci şi în teatru şi televiziune. Rolul care l-a făcut celebru în lumea întreagă este Gollum, din trilogia ”Lord of the Rings / Stăpânul Inelelor”, însă s-a evidenţiat şi în alte filme de succes, precum ”Arthur Christmas / Marea cursă de Crăciun”, ”Rise of the Planet of Apes / Planeta Maimuţelor: Invazia” şi ”The Adventures of Tintin / Aventurile lui Tintin: Secretul Licornului” în 2011, ”The Prestige / Prestigiul” în 2006 sau ”King Kong” în 2005. Andy Serkis va putea fi văzut în curând pe marile ecrane în ”The Hobbit: An Unexpected Journey / Hobbitul: O călătorie neaşteptată”, primul din noua trilogie ”The Hobbit / Hobitul”, ce are la bază romanul omonim scris de J.R.R. Tolkien.