Ang Lee, cîştigător-surpriză al Leului de Aur la Veneţia

Filmul „Lust, Caution” al regizorului Ang Lee a cîştigat, sîmbătă seara, Leul de Aur la cea de-a 64-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia. Ang Lee a mai obţinut Marele Premiul la Veneţia în 2005, cu drama “Brokeback Mountain”, care avea să-i aducă şi Oscarul pentru cel mai bun regizor în 2006. Rregizorul american Brian de Palma a primit Leul de Argint pentru „Redacted”, un film despre războiul din Irak. Premiul Special al juriului a fost înmînat ex aequo filmelor „La Graine et le mulet” al francezului de origine tunisiană Abdellatif Kechiche şi “I\'m Not There” de Todd Haynes.

Un alt cîştigător surpriză a fost Brad Pitt, ales cel mai bun actor, fiind premiat cu Coppa Volpi pentru rolul din „The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford” de Andrew Dominik, în timp ce actriţa australiană Cate Blanchett, de 38 de ani, care interpretează în travesti rolul lui Bob Dylan în filmul biografic “I\'m Not There” de Todd Haynes, a fost desemnată cea mai bună actriţă. Brad Pitt s-a declarat „surprins şi onorat” de acordarea premiului. „Aş putea spune că premiul nu are nicio importanţă, dar este într-adevăr o mare plăcere. Ne place tuturor să fim buni în ceea ce facem, iar obţinerea unei astfel de recunoaşteri este o adevărată onoare”, a afirmat Brad Pitt, unul dintre actorii cei mai bine plătiţi de la Hollywood. Partenerul său de film, Casey Affleck, care interpretează rolul ucigaşului lui Jasse James, era considerat favorit la Veneţia.

Premiul Marcello Mastroianni pentru cea mai bună tînără actriţă a fost cîştigat de Hafsia Herzi, de 20 de ani, pentru rolul din „La Graine et le mulet”. Regizorul rus Nikita Mihalkov a fost, la rîndul său, distins cu un Premiu Special Leul de Aur pentru întreaga operă. Juriul a acordat şi două premii Osella pentru contribuţie tehnică şi scenariu, acestea revenind lui Rodrigo Prieto pentru „Lust, Caution” de Ang Lee, respectiv, lui Paul Laverty pentru „It\'s a Free World” de Ken Loach. Juriul internaţional al celei de-a 64-a ediţii a Festivalului de la Veneţia a fost format din regizorii Zhang Yimou din China, preşedinte, Catherine Breillat din Franţa, Jane Campion din Noua Zeelandă, Emanuele Crialese din Italia, Alejandro González Iñárritu din Mexic, Ferzan Ozpetek din Turcia şi Paul Verhoeven din Olanda.

Premiul secţiunii Orizzonti, al cărei juriu a fost prezidat de Gregg Araki, a fost cîştigat de filmul estonian „Sugisball” de Veiko Ounpuu. Premiul pentru documentare a fost acordat producţiei „Useless” de Jia Zhangke, în timp ce menţiunea specială a fost acordată „Kagadanan sa banwaan ning mga engkanto/ Death in the Land of Encantos” de Lav Diaz din Filipine. Premiul Luigi De Laurentiis pentru cel mai bun film de debut a fost acordat producţiei spaniolo-mexicane „La Zona” de Rodrigo Pia. „Dog Altogether” de Paddy Considine a fost recompensat cu premiul Leul de Argint pentru cel mai bun scurt-metraj, în timp ce o menţiune specială a fost decernată filmului “Stone People” de Leonid Ribakov din Rusia, iar Premiul UIP, filmului “Alumbramiento” de Eduardo Chapero-Jackson din Spania. Un premiu special Leul de Aur i-a fost decernat regizorului italian Bernardo Bertolucci, în vîrstă de 66 de ani, pentru întreaga operă. Cea de-a 64-a ediţie a marcat şi împlinirea a 75 de ani de cînd este organizat Festivalul de Film de la Veneţia.