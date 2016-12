Angajații vor putea primi vouchere de vacanță de la 1 iulie

După lungi așteptări, angajatorii și ar putea să ofere primele vouchere de vacanță începând de la 1 iulie 2015. Autoritatea Națională pentru Turism (ANT) a anunțat că a finalizat normele privind acordarea voucherelor de vacanță, documentul urmând să fie trimis pe circuitul de avizare imediat după promulgarea legii și publicarea acesteia în „Monitorul Oficial“, potrivit președintelui interimar al ANT, Mirela Matichescu. ”Primele vouchere ar putea fi emise începând cu 1 iulie 2015, dacă totul se face în timp. Aceste norme au fost făcute în colaborare cu industria, cu specialiști de la noi, de la Autoritate, de la Ministerul Economiei. Am făcut aceste norme închipuindu-ne că noi suntem atât angajatul, cât și angajatorul și emitentul. Am abordat toate palierele”, a precizat Mirela Matichescu. Conform normelor, angajatorii prevăzuți în ordonanță stabilesc, de comun acord cu organizațiile sindicale legal constituite și reprezentative la nivelul unității sau cu reprezentanții beneficiarilor, achiziționarea voucherelor de vacanță de la unitățile emitente, precum și forma suportului acestora, respectiv suport electronic sau hârtie. Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanță pe baza actului de identitate numai pentru achiziționarea de servicii turistice de la unitățile afiliate. Lista unităților turistice autorizate va fi transmisă emitenților de către ANT prin publicarea pe site-ul oficial propriu (turism.gov.ro). Voucherul de vacanță are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hârtie, respectiv de la data alimentării pentru voucherele emise pe suport electronic, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic. Suportul electronic pe care sunt stocate voucherele de vacanță poate fi alimentat exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanță acordate de către angajator. Voucherele vor putea fi folosite doar pe teritoriul României, în limita a șase salarii brute minime pe economie (6.000 lei).