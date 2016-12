Angajamentele lui Diaconu

ÎNTÂLNIRE CU ELECTORATUL Pentru actorul Mircea Diaconu, România este o adevărată scenă, una pe care trebuie să o parcurgă în 22 de zile. Doar el şi autoturismul său - ARO 10. Candidat independent la alegerile europarlamentare, Mircea Diaconu a plecat într-un turneu electoral, denumit „Ocolul României în 22 de zile”, după ce justiţia i-a permis să candideze la alegerile pentru Parlamentul European. În caravana sa, Diaconu spune că nu doreşte neapărat să strângă voturi, ci să le mulţumească celor care au fost solidari cu el. „Am o datorie morală faţă de aceşti oameni minunaţi, care au fost alături de mine”, a spus, sâmbătă, actorul, la Constanţa. Pe platoul din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor, Diaconu a fost aşteptat de un grup de admiratori de toate vârstele. „Dacă jumătate dintre politicienii din România ar fi precum Diaconu, ţara asta ar fi fost pe un drum mult mai bun acum”, a spus unul dintre simpatizanţi. Discuţia dintre Diaconu şi susţinătorii săi a fost una relaxată, iar la final s-a transformat într-o adevărată şedinţă foto şi de autografe. „Am venit să vă mulţumesc pentru efortul inimaginabil şi nesperat de a strânge semnături pentru mine. Anumite instituţii ale statului urlau peste tot, pe unde păşeam sau dădeam „bună ziua“, că sunt infractor. Că nu am ce căuta în politică. M-am săturat de chestia asta. Vreau să îmi văd de treabă. Mă voi duce acasă, la trandafiri roz, dar nu vreau să mă duc murdar. Am vrut să mă duc curat. De aceea am pornit această bătălie pentru Bruxelles“, a spus Mircea Diaconu. El a adăugat că 25 mai reprezintă pentru el un capăt de drum. Atât la propriu, cât şi la figurat. „Indiferent ce se va întâmpla în 25 mai, aventura mea se va încheia. Dacă voi ajunge europarlamentar, bine, dacă nu, nu”, a spus Diaconu. El a afirmat că nici nu are de gând să se reînregimenteze în PNL sau într-un partid politic. „Există un contract invizibil, numit „cuvânt“. Dacă această poveste a mea în PNL a decurs aşa, astfel rămâne. Eu nu umblu cu sufragiul public pentru a mă muta în altă parte. Este ca şi când aş confisca încrederea oamenilor”, a punctat Diaconu, care a refuzat politicos şi propunerea unora dintre cetăţeni de a candida la Preşedinţia României. „Nu, nu fac niciun partid politic, eu am obosit. Sunt partide politice, sunt doctrine politice. Structura mea este fundamental liberală. Şi comportamentul meu a fost la fel. Şi nu am de gând să mi le schimb. Omul care îşi ia soarta în mâini, acela e liberal. Cam aşa văd eu liberalismul. Ideea că liberali sunt doar bogaţii este greşită profund”, a opinat actorul.

MAŞINĂ DE SUFLET Aventura lui Diaconu prin ţară a pornit în 2 mai şi se va încheia în 23 mai, timp în care trebuie să parcurgă aproape 5.500 de kilometri şi să viziteze peste 60 de localităţi. Actorul a spus că, în cazul în care va fi ales europarlamentar, va merge la Bruxelles cu autoturismul său ARO, pe care îl deţine din 1996. „Nu ştiu în ce an a fost fabricată, dar este o maşină pe care o preţuiesc foarte mult şi de care nu mă voi despărţi niciodată”, a afirmat Diaconu, care a mai a spus că îşi repară singur maşina.