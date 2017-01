Angajarea răspunderii penale, de la 13 ani

Minorii ar putea fi pedepsiţi de la 13 ani, potrivit noului cod penal. Astfel, limita de vîrstă de la care este posibilă angajarea răspunderii penale scade cu un an, proiectul stabilind, ca regulă, aplicarea în cazul minorilor a măsurilor educative neprivative de libertate. Modificarea propusă are la bază creşterea continuă, în ultimii ani, a numărului faptelor penale săvîrşite de minori cu vîrste sub 14 ani, aceştia ajungînd nu de puţine ori să comită infracţiuni foarte grave sau să fie atraşi în activitatea grupurilor de criminalitate organizată tocmai pentru că nu pot fi traşi la răspundere din punct de vedere penal. Modificarea realizată a avut la bază şi date statistice legate de expertizele efectuate pentru stabilirea discernămîntului în cazul minorilor cu vîrste cuprinse între 14 şi 16 ani. Rezultatele arată că, în peste 90% din cazuri, există discernămînt. “Acest lucru este firesc, progresul tehnologic şi mediul social contemporan favorizînd o maturizare mai rapidă a adolescenţilor în raport cu perioada de acum patru decenii”, se arată în expunerea de motive a noului Cod penal. Proiectul privind Codul civil a fost aprobat, miercuri, de Guvern, după ce săptămîna trecută au fost avizate de către Executiv Codul penal, Codul de procedură penală şi Codul de procedură civilă. Documentele au fost transmise Parlamentului, iar Guvernul intenţionează să îşi asume răspunderea în luna mai pentru aprobarea lor.