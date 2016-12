Angajări false de la traficanţi de carne vie!

Sute de femei cad victime, în fiecare an, traficanţilor de carne vie. Metoda nouă de atragere a tinerelor credule în plasă este postarea unor anunţuri de angajare greu de refuzat. Cam aşa „sună” unul dintre acestea: „ne face o deosebită plăcere să vă informăm că, la recomandarea biroului nostru din Bucureşti, aţi fost recrutat să faceţi parte din echipa redacţională New York Times (NYT) pentru Europa de Est. Faptul că veţi face parte dintr-o echipă de prestigiu cum este cea a NYT este doar o recunoaştere a meritelor dumneavoastră profesionale şi o confirmare a recomandărilor primite din partea colegilor de breaslă”. În anunţ se precizează că este vorba despre un salariu de 5.000 de euro, iar angajatorul promite că va suporta cheltuielile eventualelor deplasări locale sau chiar internaţionale, incluzând şi diurnele. Nu este un anunţ real, dar cui nu i-ar plăcea să fie? Anunţul este doar un exemplu de capcană în care pot cădea femeile credule şi aparţine Fundaţiei Centrul de Parteneriat pentru Egalitate (CPE), care deschide o campanie de informare referitoare la modalităţile de a nu cădea pradă traficanţilor de carne vie. „Gândeşte-te ce se poate întâmpla dacă un astfel de anunţ este primit sau văzut de o persoană care nu are pregătirea ta. Sau este disperată să găsească un loc de muncă, să-şi întreţină familia. În fiecare an, sute de femei cad victime traficului de persoane şi exploatării sexuale. Şi cifrele cresc de la an la an”, se arată într-un comunicat al CPE. Vineri, 22 iunie, la Hotel Ibis, de la ora 10.00, persoanele interesate pot afla de la reprezentanţii Fundaţiei CPE cum se pot proteja de pericolele traficului de persoane. Întâlnirea face parte din proiectul „AnimaNova-Integrare pe piaţa muncii pentru persoanele traficate”. În cadrul evenimentului, experţii psihologi ai CPE vor prezenta rezultatele studiului „Speranţe, la vânzare”, cercetare calitativă privind traficul în vederea exploatării sexuale în România şi Italia, desfăşurată în perioada 2007 - 2011.