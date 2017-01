Angajat al Căpităniei Midia acuzat că a traficat tone de cocaină

ACUZAŢII GRAVE Este acuzat de procurorii italieni că ar fi traficat mii de kilograme de cocaină, dar locuieşte într-un apartament modest din zona Gării Constanţa! Aşa poate fi rezumată povestea ciudată a lui Iustin Victor Rădulescu, în vârstă de 56 de ani, un constănţean care a fost arestat provizoriu, ieri, pentru cinci zile, de magistraţii Curţii de Apel, pentru punerea în executare a unui mandat european emis pe numele lui de anchetatorii italieni. Autorităţile judiciare din această ţară susţin că, în perioada decembrie 2007 - aprilie 2008, Iustin Rădulescu „a coordonat, finanţat şi supervizat operaţiunile care urmăreau importul de narcotice şi că a cumpărat din America Latină, în mai multe rânduri, cantităţi de narcotice, respectiv 2.085 kg de cocaină, 3.752,976 kg de cocaină, 2.500/3.000 kg de cocaină”, după cum se arată într-un comunicat de presă remis, ieri, de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. Acuzaţiile merg, însă, şi mai departe, procurorii italieni spunând că Iustin Rădulescu ar fi fost, nici mai mult, nici mai puţin decât „capul organizaţiei”, aşa cum se precizează în acelaşi document. În actele trimise în România de autorităţile judiciare italiene se mai arată că transportul stupefiantelor achiziţionate din America de Sud s-ar fi făcut cu ajutorul mai multor nave, între timp confiscate de anchetatorii portughezi şi spanioli. Aşa sună povestea conturată de autorităţile judiciare italiene care vor acum ca Iustin Rădulescu să fie extrădat, pentru continuarea urmăririi penale. Dacă acest lucru se va întâmpla doar judecătorii Curţii de Apel Constanţa vor decide la următorul termen de judecată.

„ESTE NEVINOVAT” Membrii familiei lui Iustin Rădulescu sunt în stare de şoc. Atât soţia bărbatului cât şi fiul acestuia sunt convinşi că autorităţile italiene au comis o mare greşeală. „Locuim într-un apartament amărât, toţi trei, abia ne descurcăm cu banii şi ei spun că soţul meu este traficant de cocaină? Aşa ceva este imposibil! Este nevinovat! Soţul meu lucrează în cadrul Căpităniei Midia pentru un salariu lunar de 1.500 de lei, din care în mână îi mai rămân doar 1.200 de lei. Din aceşti bani trebuie să trăim toţi trei: eu, el şi băiatul nostru. Nu înţeleg cum pot spune asemenea lucruri despre el! Au venit ieri după-amiază (n.r - marţi) doi poliţişti care i-au spus că trebuie să meargă cu ei. La plecare am fost la un pas să leşin. L-am întrebat ce se întâmplă şi el mi-a spus că nimic nu este adevărat, că totul este o greşeală şi că trebuie să stau liniştită”, povesteşte Mihaela Rădulescu, de 56 de ani, soţia bărbatului. „Suntem căsătoriţi de 36 de ani, îl cunosc de la 17 ani. Nu se poate ca el să fi avut o viaţă secretă, despre care eu să nu ştiu nimic. În tot timpul ăsta am fost aproape nedespărţiţi. Nu a făcut în viaţa lui nimic ilegal, nu a fost cercetat niciodată”, a mai declarat femeia. Ea a adăugat că soţul său a fost plecat din ţară prin 2002, dar a lipsit doar câteva zile. Membrii familiei bărbatului iau în calcul două posibilităţi. „Ori este o eroare a autorităţilor italiene, ori vorbim despre un furt de identitate. Astea sunt cele două variante. Tatăl meu nu are bani, nu este un afacerist, el lucrează la Căpitănia Midia. Singura lui avere este apartamentul acesta cu trei camere”, a declarat George, fiul lui Iustin Rădulescu.