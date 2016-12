Angajat al Primăriei din Eforie, arestat pentru corupţie

ARESTAŢI Trei persoane au ajuns după gratii pentru 29 de zile după ce anchetatorii au stabilit că cereau mită în schimbul închirierii unor spaţii comerciale din staţiunea Eforie. Cei care au ajuns în arest sunt Marius Pavalachi, inspector al Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei Eforie, acuzat de abuz în serviciu, luare de mită şi efectuarea de operaţiuni financiare/încheierea de tranzacţii financiare în stare de incompatibilitate cu funcţia, utilizând informaţiile obţinute în virtutea atribuţiilor sale, Bogdan Dan, admistratorul societăţii SC Eforie Estival SRL, acuzat de complicitate la efectuarea de operaţiuni financiare/încheierea de tranzacţii financiare în stare de incompatibilitate cu funcţia, utilizând informaţiile obţinute în virtutea atribuţiilor sale, abuz în serviciu, luare de mită şi evaziune fiscală, şi Cornel Vaşadi, acuzat de trafic de infuenţă. Alte două persoane acuzate de trafic de influenţă au fost lăsate în libertate: Constantin Custură are obligaţia de a nu părăsi localitatea, iar Iulian Ionuţ Smoc a primit interdicţie de a nu părăsi ţara.

FILAJ În urma unor denunţuri, mai mulţi investigatori sub acoperire s-au infiltrat în cercul celor cinci suspecţi şi s-au dat drept comercianţi. Anchetatorii au stabilit că Marius Pavalachi este cel care conducea reţeaua, iar ceilalţi racolau clienţii. Potrivit anchetatorilor, în urma cercetărilor au stabilit că Cornel Vaşadi se lăuda că este finul primarului din Eforie şi, pentru a demonstra că are putere, la una din întâlniri i-a făcut o demonstraţie investigatorului sub acoperire, solicitând prin intermediul lui Pavalachi amendarea de către poliţia locală a unor comercianţi din Eforie. Apoi l-a asigurat pe interlocutor că el nu va păţi niciodată aşa ceva. Anchetatorii au stabilit că acuzaţii îi asigurau pe cei cărora le pretindeau mii de euro că nu vor avea probleme cu poliţia sau primăria, însă nu le garantau nimic în eventualitatea unor controale ale Gărzii Financiare. Conform procurorilor, Bodgan Dan deţine, din 2009, un contract de asociere în participaţiune cu Primăria Eforie, conform căruia are dreptul să folosească toate parcările şi tonetele din oraş cu condiţia să împartă profitul cu primăria în cote de 65%/35%. Mai mult, anchetatorii au stabilit că sediul social al societăţii SC Eforie Estival nu se află la domiciliul declarat, documentaţia contabilă fiind găsită la domiciliul lui Bogdan Dan.

FLAGRANT Luni, oamenii legii au organizat trei flagranturi. Unul dintre ele a avut loc chiar în sediul Primăriei Eforie, în urmă căruia Pavalachi şi Bogdan Dan au primit 11.000 de lei pentru închirierea a două tonete de la un comerciant care, în realitate, era investigator sub acoperire. Pe contractul de închiriere nu era trecută suma şi, în plus, pe biroul lui Pavalachi, anchetatorii au mai găsit alte trei contracte fără să fie trecut preţul chiriei. Celelalte două flagranturi au fost organizate la două terase din staţiune. Constantin Custură a fost prins în flagrant în timp ce primea 2.000 de euro, iar Iulian Ionuţ Smoc şi Cornel Vaşadi, 1.800 de euro. În urma unor controale făcute de ofiţerii de la Economic au fost descoperite alte 90 de tarabe care funcţionează în ilegalitate.