Angajată şi patroană, la judecată!

ATENŢIE LA ÎNŢELEGERILE VERBALE! Cocoşaţi de taxe, contribuţii şi impozite, în ultima perioadă, tot mai mulţi angajatori aleg forma de muncă „la gri“, în sensul că angajaţii au contracte de muncă, dar timpul de lucru nu corespunde cu cel din realitate. Disperaţi, oamenii acceptă să li se diminueze timpul de lucru în acte la jumătate de normă, chiar şi la două ore pe zi, doar să muncească şi să primească un salariu decent. Această complicitate dintre angajat şi angajator, dar şi înţelegerile verbale privind plata salariului pot duce la situaţii neprevăzute, amenzi de la instituţiile statului, precum şi procese. O constănţeancă ce a lucrat la un salon de înfrumuseţare de pe strada I.L. Caragiale acuză angajatorul că, timp de şase luni cât a lucrat acolo, nu i-a fost plătit salariul. Pe principiul „nu am bani, n-am, ce să fac? că e climatul economic nenorocit şi sistemul de taxe şi impozite e hain cu firmele!”, ea susţine că patroana a prostit-o spunându-i să presteze în continuare până când se va redresa. „M-am angajat la acest salon în ianuarie, anul trecut. Încă de la început pot spune că am luat ţeapă. Patroana salonului, D.V., m-a convins, la angajare, să semnez un contract de muncă pe patru ore pe zi, însă să lucrez zece ore pe zi, precizând că plăteşte prea mult la stat şi nu îşi permite. Am acceptat acest lucru, dar nu am crezut că poate fi atât de neserioasă încât să nu-mi plătească salariul şi contribuţiile la stat”, a explicat femeia. Ea a precizat că, în fiecare lună, patroana venea cu explicaţii de genul că nu sunt încasări, în condiţiile în care la salon se muncea de zor, dar şi cu promisiuni că îşi va primi banii. În aceste condiţii, femeia spune că a făcut muncă voluntară şi şi-a păsuit patroana până când, în iulie 2013, şi-a dat demisia.

SESIZĂRI ŞI PROCES Imediat după demisie, constănţeanca s-a dus la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, unde şi-a reclamat angajatorul. La rândul lor, inspectorii ITM au verificat firma şi au constatat că femeia are dreptate, obligând angajatorul la plata salariului şi a contribuţiilor sociale către stat. Cu toate acestea, nici după controlul celor de la ITM Constanţa patroana salonului nu şi-a plătit fosta salariată. Însă, între timp, aceasta i-a trimis femeii, acasă, statele de plată pentru a le semna. „După ce am trimis la societate statele de plată nesemnate, am făcut o nouă sesizare la ITM Constanţa. Din păcate, nici în urma celui de-al doilea control al inspectorilor ITM şi după sancţiunea dată de aceştia firmei, nu mi-am primit salariul restant, motiv pentru care am dat în judecată angajatorul”, a povestit femeia. Ea a mărturisit că nu îşi doreşte să primească daune morale, ci doar drepturile sale. „Nu vreau să mi se plătească decât dările la stat şi munca prestată. Nu vreau salariul conform contractului la patru ore, ci aşa cum ne-am înţeles şi am muncit eu potrivit programului postat pe uşa salonului. Am muncit pentru aceşti bani. Las tribunalul să decidă”, a spus femeia.

CE SPUNE ANGAJATORUL În replică, patroana salonului susţine că şi-a plătit obligaţiile către fosta angajată, însă greşeala ei a fost că îi dădea banii la sfârşitul fiecărei zile de muncă, fără să o pună să semneze vreun act. „Ea primea în fiecare zi un comision de 50% din ceea ce încasa. Am plătit-o, am martori. Greşeala mea a fost că nu am pus-o să semneze pentru banii pe care i-a primit. Deşi nu are carte, a fost infinit mai deşteaptă decât mine. Nu am crezut că mi se poate întâmpla aşa ceva. De pe urma ei am avut numai belele. Sper ca justiţia să facă dreptate”, a declarat D.V.

MULTE SESIZĂRI Potrivit purtătorului de cuvânt al ITM Constanţa, Florentina Vişan, sesizările privind nerespectarea contractului colectiv de muncă de către angajatori curg zilnic la sediul instituţiei. „Am avut multe cazuri când angajatorii au preferat să plătească amenda dată pentru neplata salariului, sancţiuni ce sunt cuprinse între 5.000 şi 10.000 de lei, decât să-şi plătească angajatul”, a spus Vişan. Ea sfătuieşte angajaţii să evite semnarea contractelor de muncă pe o perioadă de patru ore pe zi şi să muncească opt, dar şi înţelegerile verbale privind salariul. În plus, înaintea începerii activităţii ar trebui să solicite angajatorului un exemplar al contractului de muncă, pe care să-l citească foarte bine înainte să-l semneze, şi să fie foarte atenţi la programul de lucru, durata contractului, dar şi la remuneraţie.