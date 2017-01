Salariaţii "Agroexport" au protestat în faţa sediului societăţii timp de două zile. După prima zi de grevă, conducerea a distribuit muncitorilor bonurile de masă, iar în cursul zilei de ieri cei 145 de salariaţi au primit şi o parte din drepturile băneşti restante. Liderul de sindicat, Gheorghe Ifrim a declarat că, în cursul zilei de ieri, a primit promisiuni din partea conducerii societăţii privind rezolvarea problemelor financiare, cît şi a celor ce ţin de păstrarea locurilor de muncă după lichidarea "Agroexport". "Am purtat negocieri cu directorul general adjunct, Mihai Dinu şi cu directorul de Exploatare, Ghiocel Manea. Conturile firmei sînt blocate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) din cauza datoriilor existente. O parte din banii necesari pentru plata salariilor există, dar nu sînt toţi. Astăzi (n.r. ieri) s-au plătit cîte trei milioane lei vechi fiecărui muncitor, urmînd ca mîine să se achite şi diferenţa. Astfel, protestele au încetat pentru moment", a explicat Gheorghe Ifrim. Acesta a adăugat că firma care a adjudecat silozurile 2 şi 3 la licitaţia organizată de ANAF, ar fi interesată să preia şi salariaţii. "Am făcut un control împreună cu cei de la Poliţia Port şi cu Inspectoratul Teritorial de Muncă în silozurile 2 şi 3 şi am constat că firma care le-a preluat, "NIVA PRODCOM" SRL folosea muncă la negru pentru a face curat în hale. Am discutat cu ei şi au acceptat să preia forţa de muncă ce deserveşte cele două silozuri de la Agroexport. Le-am propus muncitorilor ca de mîine (n.r. azi) să intre să facă curăţenie, iar aceştia au acceptat, cu condiţia să fie într-adevăr preluaţi de noul proprietar", a subliniat Ifrim. Acesta a adăugat că acelaşi lucru se va întîmpla şi la silozul nr. 1 care a fost preluat la sfîrşitul anului trecut de către "APC" SRL.

Problemele salariaţilor societăţii "Agroexport" persistă de aproximativ doi ani. În acest răstimp, echipele de muncitori au protestat de patru ori pentru a-şi primi drepturile băneşti sau pentru a beneficia de condiţii mai bune de lucru. Cei peste o sută de salariaţi care au pichetat timp de două zile sediul ultramodern al firmei din Portul Constanţa, spun că s-au săturat de vestiarele şi grupurile sanitare insalubre, de utilajele învechite şi neautorizate şi de lipsa echipamentelor de protecţie. Prin acest ultim protest, salariaţii solicită plata drepturilor băneşti la zi, completarea carnetelor de muncă, iar în cazul în care vor fi disponibilizaţi, acordarea a 11 salarii compensatorii.