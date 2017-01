Angajații Circului Globus protestează împotriva demiterii directorului

Zeci de angajați ai Circului Clobus din Capitală au mers luni la sediul din Parcul Circului unde au desemnat trei reprezentanți pentru a merge la discuții cu primarul Capitalei. Oamenii sunt nemulțumiți de demiterea directorului după incendiul în care au murit 11 animale.

Primarul Gabriela Firea a declarat, luni, că a primit amenințări din partea managerului demis al circului Globus și al apropiaților acestuia și că se gândește să facă plângere la poliție, precizând că îl consideră "caz patologic", la fel ca pe directorul demis al Spitalului Colentina.

"În ceea ce privește faptul că la circul de stat București am demis managerul, nu îmi retrag decizia, în ciuda tuturor presiunilor și chiar a amenințărilor pe care le-am primit în ultimele zile din partea managerului și a apropiaților săi. Nu când sunt hărțuită, când noaptea primesc mesaje, când conducerea partidului din care vin a fost bomdardată cu mesaje pentru un om care se laudă că are buget mare, dar nu a fost în stare să asigure condiții minime decente, să asigure condiții. Ce trebuie să se mai întâmple ca să înțeleagă acel om că nu mai poate continua?! Nimeni nu s-a născut și nu a moștenit aceste funcții. Mă gândesc foarte serios dacă să nu fac și plângere la poliție împotriva domnului manager. (...)Vrea să plece la Monacco, se va ocupa altcineva, va merge altcineva.(...)Nu a făcut nimic, nimic. Am găsit deja locații pentru o parte din animale, astăzi mă întâlnesc cu un ONG cu reputație astfel încât să găsim spații și pentru celelalte animale. O să se ocupe primarul general dacă domnul manager a avut alte priorități. Amenință pe toate cărările și mă persecută să îl pun din nou director. Cred că este un caz patologic. Ca și în cazul Colentina, și la circ cred că e caz patologic. (...)Voi propune ca pentru postul de manager să dai test psihologic", a spus Gabriela Firea

Gabriela Firea a anunțat vineri și demiterea managerului cirucului Globus, după ce joi dimineața a avut loc un incendiu la un adăpost al instituției în urma căruia au murit 11 animale.

"Nu putem sută la sută să imputăm unei persoane pentru că a izbucnit un incendiu, se poate întâmpla oriunde. Dar orice manager de instituție trebuie să înțeleagă faptul că, dincolo de activitatea de creație, are în responsabilitate și activitatea de organizare și de manageriere a instituției pe care o reprezintă. Prin urmare, domnul manager al Circului Globus a fost demis astăzi (n.r. vineri) din cauza faptului că ieri am avut o situație foarte grea cu anumite animale care, chiar dacă nu mai erau băgate în spectacolele circului, se numeau animale "pensionate", trebuiau să beneficieze de grija conducerii circului de stat și să beneficieze de adăposturi corespunzătoare, atât ele cât și îngrijitorii", a declarat Gabriela Firea.

Cercetările pompierilor au arătat că focul ar fi pornit de la o defecțiune la un calorifer electric folosit de paznici pentru încălzire, au precizat reprezentanții ISU București-Ilfov pentru Mediafax.

În încăperea în care stăteau paznicii erau folosite mai multe calorifere electrice pentru încălzire, în noaptea de miercuri spre joi unul dintre acestea defectându-se.

11 animale, printre care și doi tigri, au murit joi dimineață într-un incendiu izbucnit la o clădire aparținând circului, de pe Șoseaua Petricani.