Angajații de la Dacia, nemulțumiți de condițiile în care fac naveta

Peste 1.000 de salariați de la Uzina Dacia din Mioveni au participat, vineri dimineață, la un protest spontan față de condițiile de transport, după ce mai multe autobuze cu care fac naveta au fost implicate în accidente în ultimele luni.

Angajații care au ieșit din schimbul de noapte au refuzat să urce în autobuzele care îi așteptau și s-au strâns pe platoul din fața uzinei. Oamenii s-au arătat nemulțumiți de starea în care se află mijloacele de transport, dar și de lipsa de experiență a șoferilor.

"Absența școlilor profesionale se vede și la ei. Mai sunt școli pentru șoferi? Îi luăm de pe stradă, le dăm carnetul (...) și punem viața a 40 de oameni în mâna unui copil care dorește și el să aibă de lucru, dar el nu are o calificare necesară. El nu știe că nu are voie să urce într-o mașină care nu are sistem de siguranță", a spus viceliderul Sindicatului Autoturisme Dacia, Ion Iordache.

Protestul a fost determinat de două accidente colective în care au fost implicate autobuze ale firmelor care asigură transportul angajaților de la Dacia.

Pe 2 august, două autobuze cu muncitori au intrat în coliziune pe o șosea din localitatea argeșeană Vulturești, autoritățile activând planul roșu de intervenție. În urma evenimentului rutier, 13 persoane au fost transportate la spitalele din Pitești și Mioveni.

Ultimul accident a avut loc pe 25 noiembrie, la Pitești. Două autobuze în care se aflau peste 80 de angajați de la