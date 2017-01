Angajaţii din sistemul de protecţie a copilului ies în stradă

Angajaţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa ar fi trebuit să-şi primească astăzi banii pentru munca depusă în luna octombrie. Însă ziua de azi nu le va aduce nimic. De două luni, instiutuţia acumulează datorii, ca urmare a subfinanţării. Cu toate că DGASPC ar fi avut nevoie de 61.071.541 lei pentru a-şi desfăşura activitatea, Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF) a alocat pentru bugetul pe 2008 doar 38.921.000 lei. După cum era de aşteptat, banii s-au terminat înainte de sfîrşitul lui 2008, mai exact, la 1 septembrie, motiv pentru care, începînd cu acea dată, conducerea DGASPC a rămas fără bani pentru salariile celor 1.421 de angajaţi. În ultimele două luni, conducerea instituţiei a trimis nenumărate adrese către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, MEF şi primul ministru, Călin Popescu Tăriceanu, prin care a solicitat rezolvarea situaţiei. „Cu cîteva zile înainte de ultima rectificare de buget, din luna octombrie, am primit un singur răspuns, de la MEF, prin care ni se comunica că pentru Protecţia Copilului nu sînt bani. În rest, nu ne-a mai răspuns nimeni”, a afirmat directorul general al DGASPC, Petre Dinică. Dacă autorităţile centrale au rămas imune la problemele cu care se confruntă instituţia, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre autorităţile locale. În luna octombrie, reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) au alocat, din bugetul local, banii necesari pentru plata salariilor pe luna septembrie a angajaţilor. Din păcate, bugetul şi aşa mic al CJC nu a mai făcut posibilă alocarea de bani şi pentru salariile pe octombrie, care ar fi trebuit să fie plătite astăzi. Nu doar angajaţii suferă de pe urma proastei finanţări a DGASPC, ci şi beneficiarii serviciilor sociale oferite de instituţie. „Avem în grija noastră 1.750 de copii şi de adulţi, care stau în centrele de plasament şi în cele de îngrijire. Am discutat cu furnizorii care ne asigură alimente, medicamente şi materiale igienico-sanitare pentru aceştia şi am găsit înţelegere. Ei ne vor livra în continuare produse, pe datorie, urmînd să plătim atunci cînd vom primi banii de la Guvern. De la epuizarea bugetului şi pînă în prezent, am acumulat datorii de 1.500.000 lei”, a declarat Dinică. Sătui de aşteptare şi nevoiţi să facă datorii pentru a-şi putea asigura hrana zilnică, angajaţii DGASPC, afiliaţi la Sindicatul Asistenţei Sociale şi Protecţiei Copilului, vor picheta Instituţia Prefectului pe 17 noiembrie, între orele 11.00 şi 13-00. În timp ce restul bugetarilor protestează pentru a obţine salarii mai mari, ei cer să li se acorde măcar lefurile care li se cuvin.