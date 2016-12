Angajaţii fericiţi la locul de muncă sunt cu 12% mai productivi

Studiile recente arată o corelaţie strânsă între nivelul de fericire a angajatului şi productivitatea la locul de muncă. Această filosofie de a-i face pe angajaţi să se simtă confortabil la locul de muncă, a fost pentru prima dată implementată la companii americane de top, precum Google. Cultura organizaţională a colosului internaţional este unică în lume, iar spaţiile de muncă de la Google seamănă mai mult cu locuri de joacă decât cu un centru economic caracterizat prin sobrietate şi birocraţie, dar care produce miliarde de dolari anual. Cu toate aceste facilităţi oferite angajaţilor (tobogane, sală de relaxare care să stârnească creativitatea, mese de biliard, bowling, mini-golf, fotolii exotice etc.), gradul de fericire a angajaţilor de la Google a crescut la 37%, iar productivitatea acestora a crescut vizibil de la an la an. Un trainer din România, Lorand Soares Szasz, care a adunat peste 140.000 de participanţi la cursurile sale de creştere a afacerilor, este de părere că Google nu a adoptat această filosofie în mod haotic, ci a existat un plan cu o bază ştiinţifică foarte bine pusă la punct. În acelaşi timp, specialistul afirmă că încă ne confruntăm cu mentalităţi învechite, în care relația dintre angajat și patron e similară celei dintre șoarece și pisică, însă vine din spate o generaţie de antreprenori cu gândire liberală, care va adopta cât de curând filosofia implementată de compania Google. ”Sunt companii românești care au înțeles deja cât de importantă este o echipă fericită și împlinită într-o afacere prosperă. M-am bucurat să văd antreprenori care își educă angajații să se raporteze la business ca la o companie în care sunt acționari (mulți dintre ei chiar devin acționari în timp). E un lucru minunat și nu pot decât să îl admir”, declară Lorand Soares-Szasz.