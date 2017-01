Angajaţii Hidroelectrica, plătiţi regeşte pentru nimic

ADIO, CONTRACTE BILATERAL! E Hidroelectrica a intrat în insolvenţă din cauza vânzărilor de energie către „băieţii deştepţi”, managementului deficitar, investiţiilor neperformante şi secetei prelungite, potrivit raportului prezentat vineri de administratorul judiciar al companiei, Euro Insol. Alte cauze au fost costurile ridicate cu apa uzinată, contractul colectiv de muncă şi achiziţia de energie de la terţi. „Probabil că mulţi se aşteptau ca băieţii deştepţi să fie singura cauză a intrării în faliment. Îmi pare rău să-i dezamăgesc, mai sunt alte opt cauze. Un lucru este însă cert - era contractelor bilaterale s-a încheiat”, a declarat şeful Euro Insol, Remus Borza. Între ianuarie 2009 şi mai 2012, pierderile Hidroelectrica au ajuns la 2,7 miliarde lei (635,2 milioane euro). „Contractul colectiv de muncă în Hidroelectrica, încheiat în 2005 şi care expiră în 2014, are multe anomalii, este împovărător pentru indicatorii financiari ai companiei şi încurajează nemunca”, a spus Borza. Salariul mediu este de 1.643 euro, iar salariaţii companiei beneficiază de 70 de tipuri de indemnizaţii, prime jubiliare şi alte beneficii, care acoperă 59% din totalul veniturilor

10.000 LEI, SALARIUL UNUI ŞOFER „Este o situaţie atipică, n-am mai auzit de aşa ceva nicăieri în lumea asta. Mai mult de jumătate dăm pe altceva decât pe muncă”, a precizat Borza. Iată şi câteva exemple revelatoare - 30 milioane lei primă de vacanţă, 21 milioane lei deplasări ale personalului din şi de la serviciu, inclusiv pentru deplasări în interes personal cu familia, 13 milioane lei diurne pentru delegaţii, 18 milioane lei sporuri de fidelitate şi prime jubiliare, 31 milioane lei prime de vechime. Şi asta nu e tot - salariaţii Hidroelectrica primesc spor pentru decesul socrilor, bunicilor sau nepoţilor şi pentru formare profesională; în plus, zilele libere pentru studiu sunt plătite, iar orele suplimentare costă compania 200% din salariul de bază. Potrivit contractului colectiv de muncă, un salariat disponibilizat beneficiază de 48 salarii compensatorii, în timp ce o persoană care iese la pensie primeşte echivalentul a 12 salarii. La ce se ajunge? La o situaţie de-a dreptul SF pentru România lui 2012 - un şofer de la Hidroelectrica are un salariu brut (în iunie 2012) de aproape 10.000 lei. Ce-i de făcut? Uşor de zis, greu de făcut. Trebuie doar să se respecte legea, să fie transparenţă. Atât. Privatizarea nu e o soluţie. Petrom a fost privatizată şi, deşi are un profit mamut, e făcut pe spatele nostru, „că e cerere”.