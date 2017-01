Angajaţii IMUM continuă protestele pentru salarii

Ajunşi la capătul răbdării după două luni în care nu şi-au primit salariile, angajaţii IMUM SA Medgidia continuă să refuze revenirea la lucru. Deşi în ultima săptămînă au trecut la mişcări spontane de protest pentru a determina administraţia să le plătească banii cuveniţi, situaţia din curtea marelui constructor de maşini agricole pare fără ieşire. \"Muncitorii au înţeles că trebuie să fie uniţi pentru a rezolva ceva şi astăzi (ieri - n.r.) au refuzat să revină la posturi. Avînd în vedere că, deocamdată, societatea nu are nicio comandă pentru utilaje, nici nu ştiu cu ce ar fi ajutat reluarea activităţii. Am fost şi la vicepreşedintele societăţii, Ibrahim Dede, pentru a-i solicita un răspuns faţă de promisiunea acestuia de a contracta un împrumut pentru plata salariilor, dar ni s-a spus că banca nu a aprobat linia de credit\", a declarat liderul sindical din IMUM Medgidia, Liviu Chiriţă. Acesta susţine că muncitorii mai lasă un răgaz de o zi acţionarilor turci pentru a găsi fondurile necesare efectuării plăţilor restante, însă dacă nici după acest teremen situaţia nu se va rezolva, salariaţii sînt hotărîţi să radicalizeze conflictul de muncă. \"Acţionarii au spus la întîlnirea cu prefectul Liviu Tit Brăiloiu că au nevoie de două zile pentru ca situaţia să se schimbe într-un fel sau altul, dar nu avem nicio speranţă că va fi mai bine. Dacă lucrurile vor merge tot aşa, vom apela la toate mijloacele legale - inclusiv greva de avertisment sau cea generală, pentru ca muncitorii să intre în posesia banilor munciţi din greu. Nu este normal ca cineva să nu te plătească, dar să te acuze că această grevă a salariaţilor este una ilegală\", a mai afirmat Chiriţă. În urmă cu două zile, la declanşarea primei greve spontane, vicepreşedintele Ibrahim Dede a pus situaţia dificilă prin care trec muncitorii IMUM Medgidia pe seama crizei economice. \"Sîntem afectaţi de criza financiară şi de aceea am ajuns aici. Totuşi, credem că această grevă este ilegală, întrucît noi sîntem în litigiu cu sindicatul şi în această perioadă oamenii nu aveau voie să întrerupă lucrul\", a declarat atunci Ibrahim Dede.