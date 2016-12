Angajaţii IMUM Medgidia continuă protestele pentru salarii

Protestele salariaţilor din cadrul IMUM Medgidia continuă, pentru a doua săptămînă, iar şansele ca starea conflictuală să fie dezamorsată s-au risipit după ce patronii turci ai societăţii au refuzat să plătească salariile. Cei peste 160 de salariaţi care nu şi-au mai primit salariile din luna februarie au oprit lucrul şi ieri, în intervalul 9.30 - 11.00, şi s-au adunat în faţa sediului administraţiei. Liderul sindical din cadrul IMUM Medgidia, Liviu Chiriţă, a declarat că, deşi protestele de pînă acum nu au convins conducerea societăţii să plătească drepturile angajaţilor, aceştia din urmă sînt decişi să boicoteze activitatea constructorului de utilaje agricole pînă la rezolvarea doleanţelor. “Oamenii stau de patru luni fără salarii, însă mai grav este faptul că administraţia nu s-a angajat să rezolve într-un fel această situaţie. Am înţeles că astăzi (ieri - n.r) s-au făcut plăţi doar către doua ateliere, cîteva zeci de milioane de lei vechi, însă nu trebuie uitat faptul că societatea are datorii de 6 miliarde de lei vechi pentru salariile restante. În această lună, trebuia să ne luăm banii pe mai, dar aşteptăm nişte salarii care nu mai vin”, a declarat Chiriţă. Acesta suţine că salariaţii au stabilit deja o nouă întîlnire cu acţionarii turci ai IMUM, însă dacă nici acum nu se va găsi o soluţie pentru încetarea conflictului de drepturi, angajaţii îşi vor căuta dreptatea şi în alte părţi. “Salariaţii au făcut deja o adresă pe care o vor înainta AVAS, apoi vor să meargă şi al prefectul judeţului Constanţa. Pe de altă parte, sindicatul a cîştigat lupta în instanţă pentru salarii, aşa că administraţia are un termen de 15 zile pentru aplicarea deciziei judecătoreşti”, a mai declarat Liviu Chiriţă.