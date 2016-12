Angajaţii Ministerului Turismului au chiulit de la audieri

Funcţionarii din cadrul Ministerului Turismului (MT) au tratat cu indiferenţă comisia parlamentară de anchetă constituită în cazul ministrului Elena Udrea. După ce, luni, Udrea a anunţat că nici ea şi nici vreun angajat al ministerului nu se va mai prezenta în faţa comisiei, ieri, membrii comisiei Udrea nu au reuşit decît audierea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Reglementarea şi monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP), Cristina Trăilă, deşi la comisie erau aşteptaţi pentru audieri şi trei directori din cadrul MT. Refuzul de a fi prezenţi la comisie a venit după ce la sfîrşitul săptămînii trecute în presă au apărut o serie de înregistrări şi stenograme ale dezbaterilor din comisie. Atît Udrea cît şi angajaţii MT au folosit pretextul pentru a se sustrage de la audieri. Preşedintele comisiei, Ludovic Orban, a declarat că, potrivit Constituţiei, prezenţa miniştrilor la lucrările comisiei parlamentare de anchetă este obligatorie atunci cînd se solicită acest lucru şi că Legea răspunderii ministeriale prevede sancţionarea cu închisoare de la 6 luni la 3 ani în cazul refuzului nejustificat al unui membru al Guvernului de a prezenta Parlamentului sau comisiilor parlamentare informaţiile şi documentele cerute. „După părerea mea, obligaţia noastră ca şi comisie este să facem toate demersurile legale pentru a determina Ministerul Turismului, în frunte cu ministrul Turismului, să acţioneze în temeiul legii“, a declarat Ludovic Orban. El a mai precizat că nici pînă la momentul începerii şedinţei de ieri a comisiei ministerul nu a pus la dispoziţia comisiei documentele solicitate. De asemenea, membrii comisiei de anchetă au decis, de principiu, să-i transmită premierului Emil Boc o solicitare în situaţia în care Elena Udrea nu se va prezenta la audieri în cursul zilei de mîine.

„Înregistrările nu au fost făcute cu aparatura Camerei Deputaţilor”

Şedinţa de ieri a comisiei Udrea a început cu o propunere a preşedintelui Ludovic Orban, de sesizare a Parchetului Înaltei

Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care să semnaleze faptul că a fost efectuată o înregistrare ilegală în Palatul Parlamentului. După dezbaterea propunerii, membrii comisiei au decis că nu este necesară o astfel de plîngere. În schimb, comisia a decis că toate dezbaterile, inclusiv concluziile, să fie publice, propunerea în acest sens aparţinînd deputatului PSD Aura Vasile. Membrii comisiei au comentat înregistrările şi stenogramele apărute în presă dar şi reacţiile politicienilor. Primele critici au vizat-o pe Roberta Anastase, preşedinte al Camerei, pentru solicitarea de suspendare a Comisiei în baza acestor înregistrări. „Nu mi se pare în regulă că preşedinta instituţiei, pe baza unor interceptări ilegale, cere demisia unor parlamentari“, a declarat deputatul PSD Robert Negoiţă. „Roberta Anastase este tranzitoriu preşedinte al Camerei Deputaţilor şi o anunţ că această instituţie nu i-a fost lăsată moştenire de bunicul domniei sale pentru a o administra aşa cum doreşte\", a declarat deputatul PSD, Aura Vasile. Ludovic Orban a afirmat la şedinţa de ieri a comisiei de anchetă că a fost bucuros că a apărut înregistrarea unei dezbateri din comisie, dar că nu poate admite ca sub cupola Parlamentului să se comită infracţiuni. Secretarul general al Camerei Deputaţilor, Gheorghe Barbu, a declarat, ieri, că personalul Camerei nu a fost implicat în înregistrările efectuate la comisia de anchetă Udrea după încheierea lucrărilor şi că aceste înregistrări nu au fost efectuate cu aparatura Camerei. Barbu a precizat că a dispus controale la Direcţia tehnică a Camerei, care are atribuţii în înregistrările audio şi video şi la Departamentul legislativ, care are atribuţii în legătură cu stenodactilografia. El a arătat că va prezenta aceste concluzii, astăzi la şedinţa Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor.

Preşedintele ANRMAP, membru PD-L, nu se consideră incompatibil

Membrii comisiei au audiat-o, ieri, doar pe preşedintele ANRMAP, Cristina Trăilă. Aceasta a declarat că este numită politic în fruntea acestei instituţii şi nu consideră că se află în stare de incompatibilitate în funcţia pe care o deţine, deşi este colegă de partid cu ministrul Elena Udrea. Trăilă a răspuns, timp de două ore, întrebărilor adresate de membrii comisiei de anchetă. „Chiar dacă am fost numită politic, respect Parlamentul, respect legea şi activitatea Autorităţii respectă legislaţia în vigoare. La această instituţie lucrează experţi care sînt confirmaţi de UE“, a declarat Trăilă. Ea a afirmat că instituţia pe care o conduce şi-a desfăşurat activitatea conform legislaţiei în vigoare şi că raportul de control al achiziţiilor publice de la Ministerul Tineretului este corect, iar „încadrarea procurorilor nu se referă la achiziţiile publice, ci la abuz în serviciu şi fals“. Trăilă a mai precizat că ANRMAP a declanşat controlul la Ministerul Turismului în data de 20 iulie 2009 şi că dosarul de supraveghere va fi anexă la raportul de control care va fi făcut public la final.