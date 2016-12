Angajaţii Oil Terminal, în grevă generală?

Sindicaliştii din cadrul societăţii constănţene Oil Terminal au anunţat, pentru a doua oară, că vor declanşa greva generală, principala nemulţumire fiind refuzul conducerii companiei de a acorda o majorare salarială de 3,4% în 2012. „Ne-am întâlnit şi am discutat cu directorul societăţii, Silviu Wagner, care ne-a propus o majorare de 1,5%. Nu suntem de acord cu aceasta, în condiţiile în care, după reducerea săptămânii de lucru de la cinci la patru zile, angajaţii pierd, în medie, pe tot anul, 5% din salariu în fiecare lună”, a declarat preşedintele Sindicatului Oil Terminal, Aurel Gheorghe. El a adăugat că greva generală pe termen nelimitat va începe luni. Reamintim că protestele trebuiau să înceapă miercuri, dar au fost amânate în urma unor discuţii purtate de sindicalişti cu ministrul Economiei, Lucian Bode. La rândul său, directorul Oil Terminal, Silviu Wagner, a declarat că reprezentanţii conducerii au încercat mai multe zile la rând să poarte discuţii cu sindicaliştii, însă fără noroc. „După ce, timp de cinci zile, începând de luni, am încercat să purtăm discuţii directe cu sindicaliştii, de fiecare dată fiind refuzaţi, vineri am reuşit, în sfârşit, să ne întâlnim cu ei. Împreună cu ceilalţi membri ai conducerii, le-am propus o majorare salarială de 1,5%, începând cu a doua jumătate a anului, pentru că în prezent nu dispunem de fonduri. Au refuzat şi au susţinut că ei vor 3,4%. Am cedat şi am propus o creştere cu 2% însă şi această nouă propunere a noastră a fost refuzată”, a spus Wagner. În prezent, societatea are 1.178 de angajaţi care au un salariu mediu de 3.300 de lei, salariul minim net acordat unui muncitor necalificat fiind de 1.200 de lei.