Angajaţii Primăriei îşi recâştigă sporurile tăiate de Curtea de Conturi

Angajaţii Primăriei Constanţa şi-au câştigat drepturile salariale în instanţă, astfel că vor primi sporurile pe anul 2010, în valoare cumulată totală de 15 milioane de lei, fiecare angajat urmând să încaseze în medie aproximativ o mie de lei pentru fiecare lună. Primarul Radu Mazăre le-a transmis vestea bună ieri angajaţilor Primăriei Constanţa, pe care i-a convocat la o şedinţă ce a avut loc în sala de şedinţe a Prefecturii Constanţa. “A venit anul trecut Curtea de Conturi şi ne-a obligat să nu mai dăm aceste sporuri şi drepturi pe care noi le-am acordat considerând că sunt legale. Au fost două procese, unul al sindicatului împotriva dispoziţiei mele de primar prin care anulam acordarea acestor sporuri ca urmare a dispoziţiilor date de Curtea de Conturi şi altul între noi şi Curtea de Conturi, prin care contestam controlul şi raportul făcut de Curtea de Conturi. Sindicatul a reuşit în instanţă să anuleze dispoziţia mea de primar, iar asta înseamnă că trebuie să vă dăm drepturile pe care vi le acordasem. Dar procesul între Primărie şi Curtea de Conturi nu s-a terminat, el se va încheia probabil la anul, iar dacă cumva pierdem procesul s-ar putea să fim nevoiţi să luăm banii înapoi. Dacă mă ascultaţi în 2009 şi votaţi pe cine trebuie, acum nu mai aveam asemenea probleme. Acum, asta este, trebuie să ne descurcăm. Îi rog pe cei care se ocupă de tot ceea ce înseamnă calcule să lucreze cât mai rapid pentru a le da oamenilor banii”, le-a explicat Radu Mazăre angajaţilor. Potrivit lui Mazăre, în prezent, la capitolul cheltuieli de personal, sunt disponibile 5 milioane de lei din necesarul de 15 milioane cât trebuie să le plătească angajaţilor. “Vom face tot posibilul să le dăm banii cât mai repede. Le vom da o treime acum şi ulterior restul banilor, după ce facem o şedinţă extraordinară de consiliu, pentru rectificare bugetară. După ce va fi dată hotărârea de consiliu cu rectificarea bugetară, reprezentanţii sindicatului să meargă la prefect şi să îi solicite urgentarea avizării hotărârii, pentru a nu aştepta 30 de zile până la punerea în aplicare a acesteia. Sper să nu dea Boc vreo ordonanţă de amânare a plăţii drepturilor salariale, aşa cum suntem obişnuiţi. După acordarea acestor sporuri, angajaţii primăriei vor putea spune că trăiesc decent. Pentru că aveau nişte salarii de 500, 600, 700 de lei. Le vom da banii pe întreg anul 2010 în care nu am plătit”, a declarat Mazăre. Banii pentru acoperirea sumei pentru drepturile salariale vor fi luaţi de la alte capitole bugetare.”Sunt diferite rezerve bugetare la mai multe capitole, pe care le vom folosi în aşa fel încât să nu afectăm bunul mers al oraşului. Spre exemplu, noi pusesem nişte bani deoparte, insuficienţi ce-i drept, pentru începerea noului cartier pentru tineri. În condiţiile economice actuale probabil că nu îl mai facem. Vom lua şi de acolo bani, şi de la alte capitole pentru a le da angajaţilor”, a spus Mazăre. La finalul întâlnirii cu primarul, angajaţii Primăriei s-au arătat extrem de mulţumiţi de soluţia aleasă. „Mă bucur că cei responsabili au dat dovadă de înţelegere. Avem un primar care are grijă de noi şi care, după cum s-a putut vedea, doreşte să ne fie bine. Sperăm să avem câştig de cauză şi în celălalt proces pe care Primăria îl are cu Curtea de Conturi, pentru a nu fi nevoiţi ca anul viitor să dăm banii înapoi”, a spus unul dintre cei peste 500 de angajaţi ai Primăriei.