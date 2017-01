Angajaţii Spitalului de Urgenţă, felicitaţi

Angajaţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa au fost ieri felicitaţi de conducerea unităţii sanitare, pentru activitatea depusă în anul care tocmai se încheie. Şi conducerea Consiliului Judeţean Constanţa a ţinut să-i felicite pe salariaţii SCJU şi să le mulţumească pentru activitate depusă într-un an greu, mesajul fiind transmis prin intermediul conducerii SCJU. „Ştim cu toţii că a fost un an greu şi ştim cu toţii care au fost condiţiile în care s-a lucrat. Tocmai pentru asta vreau să-i felicit pe toţi salariaţii care au făcut eforturi mari pentru ca pacientul să fie tratat aşa cum trebuie, să nu aibă de suferit”, a declarat managerul SCJU, dr. Dan Căpăţână. Pacienţii sunt cei care au simţit pe „pielea” lor criza financiară, în cele mai multe cazuri fiind nevoiţi să-şi procure singuri medicamentele şi materialele sanitare. Trebuie însă menţionat că SCJU din Constanţa nu a fost singura unitate sanitară cu paturi care s-a aflat în imposibilitatea de a-şi procura toate medicamentele şi materialele sanitare necesare desfăşurării actului medical. Bolnavii din mai toate spitalele din ţară şi-au golit buzunarele pentru a putea să fie trataţi şi vindecaţi. „Să sperăm că 2011 va fi un an mai bun, cu mai puţine probleme”, a mai spus dr. Căpăţână.