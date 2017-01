Angajaţii Spitalului Judeţean arestaţi pentru mită, eliberaţi de instanţă

Magistraţii Curţii de Apel Constanţa au admis, ieri, recursurile formulate de cei doi angajaţi ai Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, arestaţi la sfîrşitul lunii trecute pentru luare de mită şi au dispus eliberarea provizorie sub control judiciar a lui Valentin Crăciun şi Magdalena Maria Popovici Necula. „Consider că cele 17 zile de arest preventiv m-au marcat mult pe fond psihic şi doresc să fiu liber ca să aduc dovezi ale nevinovăţiei mele. Promit că voi veni la instanţă şi la Parchet de cîte ori voi fi chemat şi nu voi ieşi din Constanţa!”, au fost cuvintele cu care Valentin Crăciun a convins judecătorii să îl lase în libertate. Magdalena Maria Popovici Necula a susţinut, plîngînd, că doreşte să fie liberă pentru a-i putea explica băieţelului ei ce se întîmplă. „Nu am stat niciodată aşa de mult departe de copil şi chiar azi, cînd a mers pentru prima oară la şcoală, nu am putut să fiu lîngă el. La sfîrşitul acestei săptămîni împlineşte opt ani şi nu înţelege de ce mama nu e cu el şi de ce este în grija prietenilor şi rudelor!”, a afirmat femeia. Cei doi au fost eliberaţi din arest şi vor fi anchetaţi, în continuare, în stare de libertate. Amintim că maistrul Valentin Crăciun, liderul sindicatului TESA din cadrul unităţii sanitare, a fost prins în flagrant, pe 28 august, în timp ce lua mită 5.000 de lei de la un agent economic, bani solicitaţi de maistru pentru a aviza mai multe devize de lucrări. Oamenii legii spun că operaţiunea, pusă la cale de ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) Constanţa, a avut loc în curtea unităţii sanitare, Valentin Crăciun fiind reţinut imediat după ce a primit de la denunţător cei 5.000 de lei, în bancnote de cîte 100 de lei, marcate cu inscripţia “MITĂ”. Procurorii au început cercetările în acest dosar după ce două persoane au reclamat faptul că Valentin Crăciun, angajat ca maistru la Spitalul Judeţean Constanţa, şi Magdalena Maria Popovici Necula, inginer şef al Serviciului de Investiţii şi Dezvoltare, au pretins şi au primit diverse sume de bani de la denunţători care solicitau avize necesare efectuării unor lucrări de modernizare la centrala termică a unităţii sanitare. Conform procurorilor, Valentin Crăciun ar fi primit 15.000 de lei, în vreme ce Maria Magdalena Popovici Necula ar fi beneficiat de lucrări de modernizare a locuinţei de serviciu în valoare de 17.000 de lei. Mai mult, cei doi denunţători le-au mai spus procurorilor că, la începutul acestei veri, i-au mai plătit Magdalenei Maria Popovici Necula alţi 5.000 de lei.