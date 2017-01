„Angajatori de top” cu 1.500 de slujbe pentru tineri

Aproximativ 1.500 de locuri de muncă pentru studenţi şi tineri cu pînă la şapte ani de experienţă vor fi oferite la Tîrgul de carieră pentru profesionişti “Angajatori de top”. Organizat în perioada 20-21 martie, la Sala Palatului din Bucureşti, cunoscutul tîrg va avea peste 12.000 de vizitatori. “Ofertele de angajare din acest an sînt aproximativ 1.500 şi sînt prezentate de industrii precum IT, FMCG, retail, BPO, consultanţă şi bancar”, susţin reprezentanţii companiei Catalyst Recruitment Solutions, organizatorul tîrgului. În cele două zile de desfăşurare a ediţiei a VI-a a tîrgului de carieră pentru tineri profesionişti vor fi organizate 20 de workshop-uri susţinute de companii şi conferinţe pe teme de carieră. În cadrul evenimentului va avea loc şi o conferinţă cu tema “Cum se schimbă criteriile de angajare în perioada de criză”, întrucît adaptarea la contextul economic actual presupune schimbări de strategie în cadrul companiilor, ce afectează inclusiv criteriile de recrutare şi selecţie, numărul şi competenţele necesare joburilor disponibile, iar candidaţii trebuie să cunoască aceste schimbări şi să îşi adapteze comportamentul, cerinţele şi aşteptările.