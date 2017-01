Angela Filote va conduce Reprezentanţa Comisiei Europene la Bucureşti

Funcţia de şef al Reprezentanţei Comisiei Europene (CE) din România, începând cu 1 ianuarie 2014, va fi ocupată de Angela Filote, informează un comunicat al CE dat publicităţii vineri, potrivit Agerpres. Potrivit comunicatului citat, Angela Filote are peste 20 de ani de experienţă în managementul comunicării instituţionale, activând în România, Turcia şi Egipt, iar începând cu anul 2010 - la sediul CE de la Bruxelles. În anul 1993, Angela Filote a fost selectată pentru a configura echipa de presă şi informare a noii reprezentanţe diplomatice a Comisiei Europene în România, ocupându-se în această perioadă de punerea în aplicare a strategiei de comunicare a executivului comunitar pentru ţara noastră. De asemenea, ea a întreprins activităţi de informare a publicului, acestea incluzând crearea unei reţele puternice de multiplicatori ai informaţiilor europene, alcătuită din 1.000 de parteneri. În 2006, Angela Filote s-a mutat la Ankara, în Turcia, unde a pus în practică experienţa acumulată cu privire la procesul de pre-aderare la UE în gestionarea principalului proiect de comunicare al Delegaţiei UE din această ţară. Ulterior, a lucrat ca adjunctă a şefului Delegaţiei UE din Egipt. După preluarea mandatului de către actuala echipă a CE, în 2010, ea a devenit unul dintre purtătorii de cuvânt ai acesteia, respectiv cel responsabil pentru tema extinderii şi politicii de vecinătate a UE. Începând cu anul 2011, Angela Filote lucrează în cadrul Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, unde se ocupă în principal de difuzarea informaţiilor referitoare la Politica Agricolă Comună, fiind responsabilă de pregătirea campaniei de comunicare cu privire la reformele din cadrul acestei politici la nivelul întregii UE. Angela Filote a studiat economie, ştiinţe politice şi afaceri europene, iar în 1993 a obţinut titlul de master în filosofie, cu specializarea în relaţii internaţionale, de la Universitatea din Amsterdam. Potrivit comunicatului CE, atuurile ei pentru noua funcţie sunt „aptitudinile manageriale, experienţa obţinută în lucrul cu o varietate de părţi interesate şi o vastă expertiză în comunicarea diferitelor politici europene”. CE are reprezentanţe în toate cele 28 de state membre, acestea având rolul de a informa mass-media şi publicul cu privire la politicile UE, precum şi de a informa Comisia în privinţa principalelor evoluţii din ţara respectivă. Reprezentanţele se află sub autoritatea vicepreşedintelui CE Viviane Reding, comisar european pentru Justiţie, Drepturi fundamentale şi Cetăţenie.