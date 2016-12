Angela Gheorghiu a fost numită Ambasador UNESCO al Păcii

Angela Gheorghiu a fost invitata de onoare a celei de-a X-a ediţii a Tuscan Sun Festival din Florenţa, pentru un concert sub egida UNESCO, prilej cu care soprana a fost numită Ambasador UNESCO al Păcii. Învestitura oficială în această funcţie va avea loc la Paris, în prezenţa oficialilor UNESCO.

Onorariul său la concertul de marţi a fost donat în întregime acestei organizaţii. Soprana susţine misiunea organizaţiei de dezvoltare a dialogului intercultural prin educaţie, cultură, comunicare şi informare şi speră ca gestul său să contribuie la creşterea nivelului de conştientizare a problemelor semnalate de UNESCO.

ANDREA BOCELLI, PRINTRE SPECTATORI Titlul de Ambasador al Păcii UNESCO i-a fost acordat pe scena Tuscan Sun Festival de Hans d’Orville, ambasadorul organizaţiei internaţionale în Italia. În cadrul acestui concert aniversar, Angela Gheorghiu l-a avut ca invitat pe tenorul albanez Saimir Pirgu, fiind acompaniaţi de Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, sub bagheta dirijorului Eugene Kohn. „Spectatorul-surpriză” la acest concert a fost nimeni altul decât Andrea Bocelli, prieten vechi şi partener de scenă al sopranei.

În ceea ce priveşte proiectele româncei, în luna octombrie, Angela Gheorghiu va susţine, la New York şi Chicago, două concerte de gală alături de World Orchestra for Peace, sub bagheta celebrului dirijor rus Valery Gergiev, pentru a celebra 100 de ani de la naşterea unei legende dirijorale, Sir Georg Solti. Concertele vor avea loc la renumita Carnegie Hall, New York, pe 19 octombrie şi la Symphony Center din Chicago, pe 21 octombrie, fiind realizate sub egida Fundaţiei Solti SUA şi a Academiei Solti.