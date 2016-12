Angela Gheorghiu, aclamată la Opera Naţională din Washington

Celebra soprană română Angela Gheorghiu a debutat, sâmbătă, pe scena Operei Naţionale din Washington, la 20 de ani după ce şi-a lansat cariera internaţională cu un spectacol susţinut la Londra. Evoluţia divei în vârstă de 46 de ani a fost una de excepţie, aceasta fiind ovaţionată în picioare de publicul de la Kennedy Center, venit să asiste la recitalul dedicat în principal operei compozitorului Jules Massenet, cu pasaje extrase din operele \"Chérubin\", \"Manon\" şi \"Cidul\".

Angela Gheorghiu a cucerit publicul american prin vocea ei caldă şi puternică, dar şi prin prezenţa ei scenică, încântând asistenţa cu cele trei ţinute purtate - una roz, una neagră şi una aurie. Artista, care a lansat anul trecut un disc special, un omagiu adus Mariei Callas, a fost acompaniată de dirijorul american Eugene Kohn, care a colaborat cu celebra soprană greacă în anii 1970.

Revenind pe scenă de câteva ori, la cererea publicului, Angela Gheorghiu le-a făcut o surpriză melomanilor americani, interpretând câteva fragmente muzicale de pe Broadway, precum \"I Could Have Danced All Night\" din musicalul \"My Fair Lady\".

Deşi a cântat de nenumărate ori la Opera Metropolitan din New York - unde s-a şi căsătorit, pe scenă, cu tenorul Roberto Alagna (n.r. soţul ei şi în viaţa reală) -, Angela Gheorghiu nu cântase niciodată la Washington pentru publicul larg. Ea a susţinut însă un recital privat, tot la Kennedy Center din Washington, la sfârşitul anului 2009, în onoarea mezzo-sopranei Grace Bumbry. Printre invitaţii de la respectiva gală s-au numărat şi preşedintele american Barack Obama şi soţia sa, Michelle Obama.

20 DE ANI DE CARIERĂ INTERNAŢIONALĂ Angela Gheorghiu va evolua alături de soţul ei, tenorul Roberto Alagna, pe scena Covent Garden din Londra, în spectacolul \"La Boheme\" de Giacomo Puccini, care va avea două reprezentaţii, pe 19 şi 23 iunie.

\"La Boheme\" marchează 20 de ani de la debutul Angelei Gheorghiu pe scena Covent Garden, fiind, totodată, după o perioadă lungă de timp, primul spectacol în compania soţului său, pe scena operei londoneze.

Programul sopranei Angela Gheorghiu pe 2012 include şi un recital extraordinar alături de Roberto Alagna în premieră pe scena legendarului Teatro Colon din Buenos Aires, Argentina, recitaluri în celebra sală Pleyel din Paris şi Opera din Washington, dar şi reprezentaţii cu \"La Boheme\" la Hamburg Staatsoper, Gran Teatre del Liceu din Barcelona, Teatro alla Scala din Milano şi Bayerisches Staatsoper din Munchen.