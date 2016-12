Angela Gheorghiu anunţă că a intentat divorţ

Celebra soprană Angela Gheorghiu transmite, în replica unor declaraţii pe care soţul ei, Roberto Alagna, le-a făcut în presa străină, că, în urmă cu cîteva luni, a intentat divorţ întrucît, „deşi a încercat să acorde încă o şansă căsniciei lor, nu a reuşit\". Angela Gheorghiu declară că în ultimii doi ani a trăit separată de Roberto Alagna, solista aşteptînd, în prezent, finalizarea demersului legal. „Doamna Gheorghiu înţelege că Roberto Alagna este iritat din cauza acestei situaţii. În ceea ce o priveşte, Angela Gheorghiu doreşte să îşi trăiască mai departe viaţa în linişte şi demnitate\", se arată în comunicatul Biroului de Presă al sopranei.

Tenorul francez de origine italiană Roberto Alagna a declarat, într-un interviu acordat ziarului francez „Le Figaro”, că el şi soţia sa s-au separat, iar această decizie îl face „senin şi mulţumit\". Acesta adaugă, însă, că „Angela nu vrea să audă de divorţ\". „Vom vedea. Important este ca ea să fie fericită şi să aibă forţa de a urca pe scenă\", a mai menţionat tenorul în interviul amintit. Totodată, într-o declaraţie din ziarul britanic „The Independent”, Roberto Alagna a mărturisit că el şi soţia sa nu îşi mai vorbesc, dar că o va iubi mereu pe diva „La Gheorghiu\".

Actualmente, soprana română se află la New York. Deşi ar fi trebuit să i se alăture pentru o serie de spectacole cu opera „Carmen\", la The Metropolitan Opera din New York, soţia sa s-a retras. „Îi respect dorinţa (...). Accept asta, dar o voi iubi mereu\", a declarat tenorul, însă „zîmbetul pe care-l are nu-i poate ascunde tristeţea”, notează „The Independent”.

În primăvara acestui an, celebrul tenor, care revenise pe scena Operei Covent Garden, după o pauză de cinci ani, a mărturisit că nu mai vorbeşte cu soţia lui nici măcar prin SMS-uri şi a anunţat că îşi va separa cariera artistică de cea a soţiei sale. Într-un interviu publicat în luna septembrie, în aceeaşi publicaţie britanică, Angela Gheorghiu a declarat că Roberto Alagna este gelos din cauza noii ei colaborări cu tenorul german Jonas Kaufmann. „Am început să cînt cu alţii şi în mintea lui Roberto e gelozie. Sînt o bună colegă, încerc să îl susţin. Dar, în acelaşi timp, sînt o cîntăreaţă de operă şi vreau un rezultat bun cu toată lumea - dacă alţii vor să cînte cu mine, încerc să le ofer acelaşi lucru\". Întrebată cum va evolua starea de fapt, Angela Gheorghiu a răspuns: „Spectacolul trebuie să continue, viaţa trebuie să continue. Eu trebuie să mă simt liberă. Problema este că sîntem căsătoriţi şi el gîndeşte: ‘Trebuie să fac totul cu Angela’. Este un cîntăreţ foarte bun şi nu îl trădez, dar trebuie să accepte că voi cînta cu mai mulţi oameni\". Aceasta a mai adăugat, după ce reporterul a sugerat că soluţia ar putea fi o vacanţă, că soţul ei nu îşi ia niciodată vacanţe: „În 15 ani, am avut o singură vacanţă cu el, în Mexic, a fost raiul pe pămînt. E atît de preocupat de cariera lui încît nu se opreşte\", a explicat ea.

„The Independent” mai comentează faptul că Angela Gheorghiu se pregăteşte cu o „meticulozitate fanatică\" pentru fiecare nou rol, la Geneva, unde ea şi Alagna le-au crescut pe Ioana, fiica orfană a surorii decedată într-un accident de maşină, în 1996 şi pe Ornella, fiica tenorului din prima căsătorie. Viaţa cuplului nu este deloc calmă, cei doi artişti călătorind mereu, între reşedinţele lor din Franţa, România şi Elveţia. Potrivit presei britanice, limba în care cei doi comunică este limba română, pe care Roberto Alagna a mărturisit că a reuşit să o înveţe foarte repede.

Angela Gheorghiu reprezintă un „superstar\" al operei internaţionale, fiind, totodată, cel mai vîndut artist de muzică clasică. Lansarea sa în străinătate a avut loc în 1992, la Covent Garden, cu „Boema\", de Puccini. În acelaşi an, a debutat pe scenele renumitelor Metropolitan Opera din New York şi Staatsoper din Viena. De atunci, soprana, care s-a născut pe 7 septembrie 1965, la Adjud şi a absolvit cursurile Academiei de Muzică din Bucureşti, a cîntat pe cele mai mari scene ale lumii.