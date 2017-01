Angela Gheorghiu, nominalizată la Classical Brit Awards 2010

Soprana Angela Gheorghiu a fost nominalizată la categoria „artista anului\", la gala Classical Brit Award 2010, ce va avea loc pe 13 mai, la Londra. La această categorie, Angela Gheorghiu va concura cu soprana rusă Anna Netrebko şi cu violonista şi dirijoarea americană Marin Alsop. Toate cele trei artiste au fost recompensate cu această distincţie prestigioasă la ediţiile precedente, soprana română primind-o în 2001, cântăreaţa rusă în 2007 şi 2008, iar violonista americană în 2005.

Angela Gheorghiu este deja un „superstar\" al operei internaţionale, fiind, totodată, unul dintre cel mai bine vânduţi artişti de muzică clasică. Lansarea sa în străinătate a avut loc în 1992, la Covent Garden, cu „Boema\", de Puccini. În acelaşi an, ea a debutat pe scenele renumitelor Metropolitan Opera din New York şi Staatsoper din Viena. De atunci, soprana a cântat pe cele mai mari scene ale lumii.

Angela Gheorghiu s-a născut pe 7 septembrie 1965, la Adjud şi a absolvit cursurile Academiei de Muzică din Bucureşti.

Tânăra Faryl Smith, în vârstă de 14 ani, un adevărat star al emisiunii „Britain\'s Got Talent\", va concura cu papa Benedict al XVI-lea la categoria „albumul anului\". Materialul ei discografic de debut a fost nominalizat alături de „Alma Mater\'s Music From The Vatican\", pe care a fost înregistrată vocea papei Benedict al XVI-lea. De asemenea, soprana Kiri Te Kanawa va primi un premiu pentru întreaga carieră.

Gala Classical Brit Awards 2010, prezentată de Myleene Klaas, va avea loc pe 13 mai, la Royal Albert Hall din Londra.