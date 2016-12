Angela Gheorghiu, Oana Pellea şi Mugur Isărescu, decoraţi de Regele Mihai I, de ziua sa

Soprana Angela Gheorghiu, actriţa Oana Pellea, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, şi preşedintele Academiei Române, Ionel Haiduc, au fost decoraţi de Regele Mihai I într-o ceremonie care a avut loc la Palatul Elisabeta din Capitală, ieri, în ziua în care a împlinit 91 de ani. În total, 14 personalităţi din diverse domenii de activitate au fost decorate de Regele Mihai I, chiar de ziua acestuia. Astfel, şapte personalităţi au primit Medalia \"Regele Mihai I pentru Loialitate\", patru personalităţi au primit Medalia \"Crucea Casei Regale a României\", iar alte trei personalităţi au primit Medalia \"Nihil Sine Deo\". Medaliile \"Regele Mihai I pentru Loialitate\" au fost acordate de Principesa moştenitoare Margareta în numele Regelui Mihai I, în prima parte a ceremoniei organizate joi. Au primit această distincţie Andreea Buga, Paulina Popoiu, directorul general al Muzeului Satului din Bucureşti, Lucian Indrieş, Iren Arsene, managerul editurii Curtea Veche, Radu Coroamă, istoric şi muzeograf, Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul Muzeului Naţional de Istorie a României, şi actorul Andras Istvan Demeter, fost preşedinte-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune. Medalia \"Crucea Casei Regale a României\" a fost acordată următoarelor patru personalităţi - Simon Berry, Danielle Maillefer, Henri Paul, fostul ambasador al Franţei la Bucureşti, şi actriţa Oana Pellea -, fiind înmânate chiar de către Regele Mihai I. Şi Medaliile \"Nihil Sine Deo\" au fost înmânate de către Regele Mihai I lui Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române, lui Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României, şi sopranei Angela Gheorghiu. Angela Gheorghiu a fost decorată \"pentru că reprezintă un simbol al valorilor culturale perene ale operei mondiale, al devenirii prin educaţie şi cultură şi al României peste hotare\", \"pentru cariera sa bogată, pentru talentul său exemplar şi pentru măreţia reprezentaţiilor sale scenice\", \"pentru bogăţia rolurilor interpretate\", dar şi \"pentru că prin activitatea sa publică promovează profesionalismul şi demnitatea omului de cultură\". Totodată, soprana a primit medalia \"Nihil Sine Deo\" pentru susţinerea publică a Familiei Regale a României şi \"pentru întărirea legăturii dintre România şi familiile regale ale lumii, prin reprezentaţiile sale internaţionale\". La rândul său, Angela Gheorghiu a declarat că este \"foarte emoţionată\". \"Cunosc Familia Regală şi pe Majestatea Sa de foarte mulţi ani\", a spus soprana. De asemenea, Angela Gheorghiu a amintit că marţea viitoare va cânta la Londra pentru regina Elizabeth a II-a. \"Aşa cum Majestatea Sa a înţeles că are o misiune, aşa şi eu am avut o misiune prin artă şi prin cultură să aduc aminte (...) că există în România oameni talentaţi, care îşi dăruiesc viaţa pentru cultură, pentru artă şi pentru ţara lor\", a spus Angela Gheorghiu. \"Nu se poate face acest lucru decât dăruindu-te. Eu mi-am dăruit viaţa, de 20 de ani şi ceva, pentru ceea ce Dumnezeu mi-a hărăzit\", a mai spus soprana. De asemenea, Angela Gheorghiu a spus că este fericită să fie prezentă la o astfel de ceremonie, la care a participat \"lumea cea mai bună din Bucureşti\". Soprana a amintit şi de legătura strânsă pe care o are cu Principele Radu, pe care îl cunoaşte din studenţie.

Pe de altă parte, Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), a primit Medalia \"Nihil Sine Deo\" pentru \"măiestria cu care conduce BNR, instituţie fundamentală a statului român şi a sistemului european, apărându-i independenţa şi prerogativele într-un context politic tensionat\", pentru \"exemplul de profesionalism şi continuitate pe care îl oferă atât pe plan intern, conducând una dintre puţinele instituţii stabile şi eficiente româneşti, cât şi pe plan internaţional, prin politica monetară exemplară pe care a adoptat-o în momente dificile ale trecutului recent\". De asemenea, Mugur Isărescu a primit această distincţie \"pentru exemplul său personal de demnitate, echidistanţă şi lucru de calitate pe care îl dă zilnic angajaţilor săi, dar şi tuturor celor care aspiră la profesionalizarea vieţii publice româneşti\" şi \"pentru susţinerea publică a valorilor\" Familiei Regale a României.

Actriţa Oana Pellea a fost decorată cu Medalia \"Regele Mihai I pentru Loialitate\" pentru \"întreaga sa carieră în teatru şi cinematografie, prin care a dus numele României peste hotare\", pentru \"dedicaţia cu care duce mai departe pasiunea şi măiestria părinţilor săi, dovedind că talentul şi priceperea artistică pot răzbate chiar şi în condiţii grele\" şi pentru \"implicarea sa socială, prin care susţine valorile perene ale culturii\". \"Este pe departe cea mai mare onoare pe care am primit-o în viaţa mea\", a declarat Oana Pellea. Foarte emoţionată, actriţa a mai spus că această medalie reprezintă pentru ea \"o enormă responsabilitate\".

La ceremonie au asistat membri ai familiei regale - Principesa Margareta şi principii Radu şi Nicolae -, dar şi actriţa Mariana Mihuţ, pianistul Dan Grigore şi actorul şi directorul Teatrului Naţional Bucureşti Ion Caramitru. Ceremonia de înmânare a acestor distincţii a fost foarte riguroasă, regele oferind toate decoraţiile după intonarea Imnului regal.

SCURT ISTORIC Medalia \"Regele Mihai I pentru Loialitate\" a fost instituită pe 10 mai 2008 prin ordinul Regelui Mihai I. Medalia se acordă membrilor merituoşi ai Casei Regale sau colaboratorilor de peste cinci ani ai acesteia, din toată ţara şi din străinătate. Medalia poate fi oferită, de asemenea, unor personalităţi din România şi din lume. Medalia \"Crucea Casei Regale a României\" a fost instituită pe 10 mai 2008, prin ordinul Regelui Mihai I. Decernarea \"Crucii Casei Regale a României\" poate fi făcută unor personalităţi în poziţii importante în Casa Regală. Se poate decerna unor colaboratori ai Casei Regale care se bucură de prestigiu în societatea românească, reprezentând societatea civilă, mediul politic sau economic, lumea culturii sau a diplomaţiei, precum şi organizaţii naţionale sau internaţionale. Totodată, decoraţia poate fi acordată unor personalităţi care au sprijinit activitatea Familiei Regale în mod continuu sau care au făcut o faptă importantă faţă de Casa Regală. Decoraţia Regală \"Nihil Sine Deo\" a fost instituită pe 30 decembrie 2009, prin ordinul Regelui Mihai I. Decoraţia regală \"Nihil Sine Deo\" poate fi acordată personalităţilor marcante din domeniul social, şiinţfic, educaţonal, cultural, spiritual, economic, politic şi militar care au ajuns la un respectabil numă de ani în profesie sau au realizat o performanţă de înalt nivel, au avut o iniţiativă ieşită din comun, au dat dovadă de generozitate şi spirit de răspundere, au folosit puterea exemplului personal pentru a îmbogăţi prezentul românesc.