Angela Gheorghiu şi Roberto Alagna i-au încîntat pe new-yorkezi

Cîteva zeci de mii de spectatori au asistat la concertul verii, suţinut în aer liber, la New York, de soprana Angela Gheorghiu şi de soţul său, tenorul Roberto Alagna, alături de corul şi orchestra Operei Metropolitan, care au interpretat arii din opere celebre, inclusiv în limba română. Concertul, care a inaugurat sezonul estival de evenimente culturale şi artistice la New York, a fost totodată parte din seria anuală de manifestări în aer liber oferite de Metropolitan Opera publicului new-yorkez. Anul acesta, pentru prima dată, concertul verii a fost organizat într-un spaţiu mai larg decît de obicei - tradiţionalul Central Park - tocmai pentru a atrage o audienţă cît mai mare. Organizatorii au ales Prospect Park din Brooklyn, unde spectatorii adunaţi pe o suprafaţă de cîteva hectare au putut urmări spectacolul şi din faţa scenei, dar şi pe ecrane uriaşe, concertul fiind transmis şi de posturile de televiziune locale şi online.

Recitalul susţinut de soprana română a inclus arii celebre din repertoriul artistei, precum “Un bel di, vedremo” din “Madame Butterfly” de Puccini şi duete celebre ca “Ah, talor del tuo pensiero...” din “Lucia di Lammermoor” de Donizetti, “C\'est le Dieu!” din “Lakmé” de Delibes sau “Parigi, o cara” din “Traviata” de Verdi, interpretate împreună cu tenorul Roberto Alagna. Corul şi Orchestra Operei Metropolitan s-au aflat sub bagheta dirijorului român Ion Marin. Surpriza serii în cadrul concertului care a durat peste două ore a constituit-o duetul “Te iubesc” din opereta “Lăsaţi-mă să cînt” de Gherase Dendrino, neinclus în programul oficial, interpretat în limba română şi cu multă expresivitate de cei doi artişti, care au fost răsplătiţi cu ovaţii de audienţa din care au făcut parte şi spectatori români. “Am mai cîntat în aer liber, dar a fost pentru prima dată cînd am avut ocazia să cînt în faţa unui public atît de numeros, iar energia pe care am simţit-o aici a fost deosebită”, a declarat Angela Gheorghiu, dupa concert. Aceasta s-a declarat încîntată de revenirea la New York, oraşul unde s-a căsătorit cu tenorul francez Roberto Alagna. Cei doi artişti locuiesc în prezent la Paris.

Următorul proiect al Angelei Gheorghiu va fi un CD pe care urmează să-l înregistreze la Roma şi va reveni spre sfîrşitul anului la New York, pentru a pregăti tot alături de Metropolitan Opera “La Rondine” de Puccini, a cărei premieră va avea loc în ajunul Anului Nou.