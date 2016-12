Angela Gheorghiu va lansa colecţia „Homage to Maria Callas\"

Soprana română Angela Gheorghiu va lansa, pe 7 noiembrie, „Homage to Maria Callas\", o colecţie de arii din creaţii foarte cunoscute, inspirată de cariera şi înregistrările Mariei Callas, considerată una dintre cele mai mari cântăreţe de operă din secolul al XX-lea. Potrivit site-ului artistei, CD-ul include arii de care Angela Gheorghiu este puternic legată emoţional, din opere precum „La Boheme/ Boema\", „Faust\", „I Pagliacci\", „Il Pirata\", „Samson et Delilah/ Samson şi Delila\", „La Wally\", „Carmen\", „Andrea Chenier\", „Le Cid/ Cidul\", „Me...dea\", „Adriana Lecouvreur\" şi „La Traviata/ Traviata\". În ariile de pe „Homage to Maria Callas\", Angela Gheorghiu este acompaniată de Royal Philharmonic Orchestra, sub bagheta dirijorului Marco Armiliato, în timp ce în „La Traviata\", celebra soprană îl are alături pe tenorul James Valenti.

CD-ul va fi lansat pe 7 noiembrie, de EMI Classics, în trei variante: ediţia Deluxe, cu coperte cartonate, ce cuprinde o prezentare în trei limbi străine, ediţia Standard, digipack cu cărticică şi ediţia digitală standard, care conţine varianta standard a CD-ului.

Recent, Angela Gheorghiu declara în presa internaţională: Maria Callas a fost originală în tot ceea ce a făcut; a fost un fenomen. În fiecare dintre recitalurile sale, ea a dat totul (...) Ascultându-i interpretările, înţelegi puterea şi fragilitatea emoţiilor sale. Acesta este un talent rar şi un dar imens\".

Angela Gheorghiu, născută pe 7 septembrie 1975, la Adjud, este deja un „superstar\" al operei internaţionale, fiind, totodată, unul dintre cel mai bine vânduţi artişti români de muzică clasică. Lansarea sa în străinătate a avut loc în 1992, la Covent Garden, cu „Boema\" de Puccini. În acelaşi an, a debutat pe scenele renumitelor Metropolitan Opera din New York şi a Operei de Stat din Viena. De atunci, soprana a cântat pe cele mai mari scene ale lumii.

Maria Callas (2 decembrie 1923 - 16 septembrie 1977) este considerată una dintre cele mai mari cântăreţe de operă din secolul al XX-lea. Datorită remarcabilului său talent, Maria Callas a fost denumită „La Divina\". Ea a murit la vârsta de 53 de ani, la Paris, după ce a trăit retrasă în ultimii ani de viaţă.