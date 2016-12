Angela Gheorghiu va primi decoraţia „Nihil Sine Deo”

Soprana Angela Gheorghiu, una dintre cele mai talentate soliste lirice ale scenei internaţionale, va fi distinsă de Regele Mihai, pe 25 octombrie, cu decoraţia „Nihil Sine Deo”. Distincţia îi va fi acordată chiar în ziua în care Regele Mihai aniversează 91 de ani.

Decoraţia regală „Nihil Sine Deo” a fost instituită la data de 30 decembrie 2009, prin ordinul Regelui Mihai I, şeful Casei Regale a României. Aceasta poate fi acordată personalităţilor marcante din domeniul social, ştiinţific, educaţional, cultural, spiritual, economic, politic şi militar care au ajuns la un respectabil număr de ani în profesie sau au realizat o performanţă de înalt nivel, au avut o iniţiativă ieşită din comun, au dat dovadă de generozitate şi spirit de răspundere, au folosit puterea exemplului personal pentru a îmbogăţi prezentul românesc.

CAMPANIE PENTRU PROMOVAREA ROMÂNIEI De asemenea, cu sprijinul Casei Regale a României, Angela Gheorghiu a realizat, zilele trecute, o sesiune foto pentru una din cele mai importante reviste glossy americane, „More”. Potrivit biroului de presă al artistei, cel care a realizat această sesiune foto este Christian Witkin, unul dintre cei mai importanţi fotografi ai momentului din Statele Unite ale Americii, supranumit „fotograful celebrităţilor”.

Sesiunea foto s-a desfăşurat la Palatul Peleş şi Palatul Pelişor din Sinaia şi se înscrie în campania pe care Angela Gheorghiu a iniţiat-o personal, de promovare a României şi a valorilor sale culturale, la nivel internaţional.

„ANGELA, ABSOLUT MINUNATĂ” „Sesiunea foto a decurs excelent, în primul rând, pentru că am avut suficient timp în avans, iar Angela a fost absolut minunată. Am lucrat cu actori, regizori, pictori etc. Dar nimeni din lumea operei. În plus, nici în România nu am mai fost până acum, aşa că pentru mine sunt două premiere absolute. Angela a fost specială, a ştiut să mă inspire şi pe mine. A fost extrem de generoasă, ştie să se joace cu aparatul de fotografiat.... aşa cum numai starurile adevărate ştiu să o facă”, a declarat Christian Witkin.

În prezent, Angela Gheorghiu se află la Milano, pentru seria de spectacole „La Boheme” pe care le va susţine la celebrul Teatru Scala, pe 26 septembrie şi pe 1, 4 şi 8 octombrie.