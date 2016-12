Angela Merkel şi-a definit priorităţile

Cancelarul german a prezentat principalele puncte ale noului său mandat în fruntea Executivului de la Berlin, şi anume consolidarea fiscală, creşterea competitivităţii, reforma sistemului energetic şi realizarea uniunii bancare în zona euro. „Primul obiectiv este să ajungem în punctul de la care să nu mai facem noi datorii”, a menţionat Angela Merkel, într-o intervenţie la un forum economic, referindu-se la planul său de a aduce deficitul bugetar la zero în anul 2015, an din care ar urma să înceapă reducerea datoriei publice. În plus, cancelarul doreşte să atingă acest obiectiv fără să mărească taxele, făcând aluzie la propunerile de creştere a impozitelor din programul social-democraţilor, pe care conservatorii, care au câştigat alegerile, dar nu au obţinut şi majoritatea, încearcă să-i coopteze la guvernare.

Cancelarul Merkel a mai pledat pentru creşterea competitivităţii economiei germane prin adoptarea de măsuri de reducere a birocraţiei şi reformarea sectorului energetic, pentru a stopa creşterea preţului energiei. Totodată, va susţine creşterea investiţiilor publice în infrastructură. Însă reforma în sectorul energetic se anunţă delicată, întrucât Guvernul de la Berlin trebuie să găsească în anii următori soluţii pentru a înlocui energia nucleară cu alte surse de energie, obiectiv pentru care va fi nevoie de investiţii considerabile. Angela Merkel susţine că este necesară elaborarea unei politici energetice coerente la nivel european, pentru că, în prezent, preţul energiei este mai ridicat în UE decât în SUA, ceea ce afectează competitivitatea societăţilor europene. Totodată, a dat asigurări că introducerea salariului minim pe economie, o cerere a social-democraţilor acceptată, în cele din urmă, de creştin-democraţi, nu va afecta nivelul ridicat de ocupare a forţei de muncă.

În ceea ce priveşte politica europeană, cancelarul a promis că va insista mai departe pe lângă celelalte guverne să continue reformele, susţinând că acestea au dat rezultate în Irlanda, Grecia şi Spania, şi că va susţine consolidarea cadrului instituţional al Uniunii Economice şi Monetare.