Angelina Jolie a creat o nouă colecţie de bijuterii

Actriţa americană Angelina Jolie s-a asociat cu casa britanică de bijuterii Robert Procop Exceptional Jewels pentru a crea o nouă colecţie de accesorii, iar toate beneficiile financiare obţinute vor fi donate fundaţiei Education Partnership for Children of Conflict. Actriţa a conceput designul pentru noua colecţie, folosind pietre preţioase oferite de casa Robert Procop Exceptional Jewels. Angelina Jolie a purtat una dintre creaţiile sale - un colier cu o piatră neagră de spinel încrustată în aur roz - cu ocazia premierei de la Berlin a filmului ”Salt”, în care a deţinut rolul principal. Robert Procop, fostul director al casei de bijuterii Asprey, care a creat cele mai multe dintre bijuteriile purtate de actriţa americană în ultimii 10 ani, a declarat pentru revista ”Women\'s Wear Daily” (WWD): ”Angelina este adepta unui stil foarte clasic. Creează doar acel gen de bijuterii pe care îşi doreşte să le poarte chiar ea”. Bijuteriile din această colecţie - care vor avea preţuri individuale - vor fi vândute prin intermediul reţelei de clienţi a casei Robert Procop Exceptional Jewels, iar toate încasările obţinute vor fi donate Education Partnership for Children of Conflict, o organizaţie de caritate înfiinţată de actriţa americană cu scopul de a-i ajuta pe copiii din lumea întreagă care suferă de pe urma războaielor şi a catastrofelor naturale.

În 2009, Angelina Jolie şi partenerul ei de viaţă, Brad Pitt, au creat o colecţie de bijuterii de lux din aur şi argint pentru casa de bijuterii Asprey, iar fondurile obţinute au fost donate aceleeaşi fundaţii umanitare. Acea colecţie, intitulată The Protector, a inclus diverse obiecte din aur şi argint, începând cu articole pentru copii - ceşcuţe de ouă şi linguriţe din argint - şi ajungând până la inele cu diamante, brăţări pentru bărbaţi, nasturi pentru rochii şi butoni pentru cămăşi. Vorbind despre proiectele umanitare finanţate de fundaţia Education Partnership for Children of Conflict, Angelina Jolie a declarat: ”Aceştia sunt copiii care au cea mai mare nevoie de un loc sigur unde să înveţe, un loc unde să se vindece, un loc unde să înveţe ce înseamnă reconcilierea, un loc în care vor putea să construiască un viitor mai bun şi un loc unde să poată să fie ei înşişi, pur şi simplu copii. De multe ori, educaţia acestor copii este uitată. Zeci de milioane de copii şi de adolescenţi din zonele cu conflicte armate nu pot să meargă la şcoală”. Angelina Jolie este şi ambasador al Bunăvoinţei din partea Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi din cadrul ONU.

Angelina Jolie şi Brad Pitt sunt consideraţi a fi unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywood, în ciuda faptului că nu sunt căsătoriţi. Cei doi au în prezent şase copii, dintre care trei sunt adoptaţi - Maddox, în vârstă de 9 ani, născut în Cambodgia, Pax, în vârstă de 6 ani, născut în Vietnam şi Zahara, în vârstă de 5 ani, născută în Etiopia. Shiloh, născută în Namibia, în 2006, este unul dintre copiii biologici ai cuplului, alături de gemenii Knox Leon şi Vivienne Marcheline, născuţi în 2008, în Franţa.