Angelina Jolie a făcut dublă mastectomie

DECIZIE SALVATOARE Discretă cu declaraţiile despre viaţa privată, Angelina Jolie a luat întreaga lume prin surprindere cu o dezvăluire dureroasă. Într-un editorial intitulat ”Alegerea mea medicală”, publicat în ”The New York Times”, a anunţat că a suferit dublă mastectomie. Vedeta de 37 de ani este purtătoarea genei BRCA1, ce poate duce în timp la cancer la sân şi la ovare. Decizia i-a fost inspirată de suferinţa mamei sale, Marcheline Bertrand, care la 45 de ani a primit primul diagnostic de cancer şi care, în ciuda multiplelor intervenţii chirurgicale, chimioterapie şi alte tratamente, a murit 11 ani mai târziu. ”Mama s-a luptat cu cancerul aproape zece ani şi a murit la 56 de ani. A rezistat destul ca să îşi cunoască primul nepot şi să îl ţină în braţe. Dar restul copiilor mei nu vor avea şansa de a o cunoaşte şi de a afla ce fiinţă plină de graţie era”, a declarat actriţa.

NOROCUL DE A TRĂI Înainte de operaţie exista un risc de 87% să dezvolte cancer la sân şi de 50% pentru cancer ovarian. Angelina nu s-a ferit să detalieze perioada de trei luni a procedurii în care şi-a ţinut problemele de sănătate departe de presă. Pe 27 aprilie s-au terminat etapele medicale şi riscul de cancer la sân s-a redus la 5%. Mastectomia a început pe 2 februarie, cu o procedură ce elimină boala din zona sânului, din spatele mamelonului, fiind pompată acolo o cantitate mai mare de sânge. ”Două săptămâni mai târziu am avut operaţia majoră, în care ţesutul mamar este înlăturat şi înlocuit temporar. Operaţia poate dura opt ore”, a explicat actriţa, adăugând că deşi trezirea din operaţie seamănă cu o scenă de film SF, în zilele următoare se revine la viaţa normală.

Nimeni nu a bănuit nimic. De Ziua Îndrăgostiţilor, în perioada în care suferea intervenţia chirurgicală principală, Angelina Jolie a fost văzută ieşind în oraş cu Brad Pitt şi cu copiii lor. Pe 27 martie, a călătorit în Congo, în calitate de trimis special din partea Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi al ONU, pentru a se întâlni cu refugiaţi în cadrul unui program de prevenire a violenţei asupra femeilor şi copiilor. Pe 4 aprilie, a participat la summit-ul anual Femei în Lume, la New York. Pe 11 aprilie, a participat la summit-ul G8, în Londra.

PUTEREA EXEMPLULUI Primul său gând s-a îndreptat către copii. ”Le pot spune copiilor mei că nu trebuie să se mai teamă că îşi vor pierde mama din cauza cancerului la sân”, a scris Angelina, care alături de Brad Pitt are trei copii naturali şi alţi trei adoptaţi. Actriţa nu a uitat să îi mulţumească şi partenerului său de viaţă. ”Sunt norocoasă că am un partener de viaţă, Brad Pitt, care mă iubeşte şi mă sprijină. Deci, oricine are o soţie sau o iubită care trece prin aşa ceva, să ştiţi că sunteţi o parte importantă a acestui proces de tranziţie. Brad a fost la Pink Lotus Breast Center, unde am fost tratată, tot timpul. Am reuşit să găsim momente în care să râdem împreună. Ştiam că acesta este cel mai bun lucru pe care putem să-l facem pentru familia noastră şi că ne va apropia mai mult. Şi aşa s-a întâmplat!”, a scris aceasta.”Am ales să-mi fac publică povestea pentru că sunt atâtea femei care nu ştiu că ar putea fi bolnave de cancer. Sper ca şi ele să poată să se testeze genetic şi, dacă află că prezintă un risc ridicat, vor şti şi ele că au alternative”, şi-a explicat aceasta demersul.