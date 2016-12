Angelina Jolie a primit ameninţări cu moartea

Actriţa şi regizoarea Angelina Jolie şi câţiva actori din distribuţia filmului „In the Land of Blood and Honey”, care reprezintă debutul său regizoral, au primit ameninţări cu moartea, după premiera de marţi, la Sarajevo. „Au existat nişte lucruri pe care mi le-au trimis, au existat nişte lucruri postate online”, a declarat Angelina Jolie pentru publicaţia britanică „The Guardian”, după premieră. Geamul maşinii unui actor din distribuţie a fost spart, a adăugat actriţa americană, iar e-mail-urile altui actor din distribuţia filmului au fost interceptate. Totodată, în afara oraşului Sarajevo, multe cinematografe refuză să proiecteze acest film, a cărui acţiune este plasată în timpul războiului din Bosnia din urmă cu 20 de ani.

Faptul care o deranjează însă cel mai mult pe Angelina Jolie este acela că anumiţi oameni din regiune „lipesc o etichetă filmului, fără să îl fi văzut, şi încearcă să incite la agresiune şi violenţă”. „Nu este doar o simplă ameninţare, nu îmi fac griji pentru siguranţa mea. Mă îngrijorează faptul că acolo există atât de multă ostilitate şi agresiune şi nu ştiu dacă ei vor putea să vadă acest film cu detaşare în această perioadă”, a mai spus aceasta. Deşi filmul „In the Land of Blood and Honey” a fost primit cu căldură în Sarajevo, este puţin probabil ca el să fie proiectat în regiunile în care populaţia majoritară este de etnie sârbă.

Lungmetrajul „In the Land of Blood and Honey” este o poveste despre violenţele abominabile la care au fost supuse femeile în timpul războiului bosniac (1992 - 1995), în care s-au luptat comunităţile sârbe, musulmane şi croate. Filmul regizat de Angelina Jolie, a cărui distribuţie este formată exclusiv din actori din fosta Iugoslavie, a fost deja difuzat în decembrie 2011, timp de o săptămână, într-un cinema din Sarajevo. Filmul a fost salutat de asociaţiile victimelor musulmane ale războiului din Bosnia, dar calificat în acelaşi timp drept anti-sârb de alte asociaţii. Angelina Jolie i-a rugat pe etnicii sârbi să vizioneze acest film „cu o minte deschisă”.