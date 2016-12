Angelina Jolie, acuzată de plagiat

SIMILITUDINI Un jurnalist croat a dat-o în judecată pe Angelina Jolie, revendicându-şi în instanţă ideea care stă la baza filmului ce marchează debutul regizoral al celebrei actriţe americane. „Mi-a luat ideea!”, spune jurnalistul croat James J. Braddock. Într-o serie de documente oficiale obţinute de RadarOnline, James J. Braddock pretinde că ideea filmului a fost preluată fără voia sa din cartea “The Soul Shattering” pe care a scris-o şi publicat-o în 2007. Angelina Jolie semnează regia şi scenariul filmului „In the Land of Blood and Honey”. James J. Braddock susţine că există similitudini între cartea sa şi scenariul filmului. De exemplu, personajul principal al filmului, o femeie musulmană, ar fi şi centrul cărţii sale.

Filmul „In the Land of Blood and Honey”, a cărei lansare oficială în cinematografe este prevăzută pentru data de 23 decembrie, are o distribuţie alcătuită în totalitate din actori bosniaci, cei mai mulţi dintre aceştia fiind copii în perioada războiului din anii \'90. Potrivit sinopsisului oficial, filmul are ca temă centrală o poveste de dragoste din timpul războiului din Bosnia (1992 - 1995), între un gardian sârb dintr-un lagăr de prizonieri, care face eforturi foarte mari pentru a o proteja pe fosta lui iubită, o femeie musulmană, încarcerată.

MULT ZGOMOT... Nu este primul obstacol pe care Angelina Jolie întâmpină la debutul său regizoral. O asociaţie a femeilor bosniace, victime ale violenţelor sexuale în timpul războiului, a denunţat, la sfârşitul lui 2010, printr-o scrisoare adresată experţilor ONU, „ignoranţa” actriţei americane Angelina Jolie. Aceasta a mai avut probleme cu obţinerea autorizaţiei de filmare în Bosnia-Herţegovina, la presiunile asociaţiilor victimelor războiului asupra autorităţilor locale şi doar câteva secvenţe panoramice au fost turnate în Bosnia, în absenţa actriţei. Astfel, Angelina Jolie a filmat în Ungaria. Aceasta a cerut să se întâlnească cu membrele organizaţiei victimelor sexuale, pentru a clarifica aceste neînţelegeri, însă întâlnirea nu a avut loc niciodată. Potrivit preşedintei asociaţiei, Bakira Hasecic, membrele asociaţiei au fost invitate de Angelina Jolie la Budapesta, pentru a o întâlni în timpul filmărilor, însă invitaţia a fost refuzată. „Crimele s-au produs aici, în Bosnia, iar noi vrem să o întâlnim aici”, a explicat Bakira Hasecic. Într-o nouă încercare de conciliere, în luna iulie, Angelina Jolie a fost invitata de onoare a galei de închidere a Festivalului de Film de la Sarajevo, în cadrul căreia a primit trofeul onorific Inima oraşului Sarajevo.