Angelina Jolie ajută refugiaţii sirieni

Actriţa americană Angelina Jolie a donat 100.000 de dolari Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR) pentru a sprijini acţiunile umanitare iniţiate de această agenţie în beneficiul refugiaţilor sirieni. Actriţa, care este şi trimis special al UNHCR a făcut această donaţie în ziua în care organizaţia a sărbătorit Ziua Mondială a Refugiaţilor. Într-un mesaj transmis cu ocazia acestei zile speciale, Angelina Jolie a reamintit că în 2011 erau 4,3 milioane de persoane dezrădăcinate, 2,7 milioane de refugiaţi afgani şi 12 milioane de apatrizi. Totodată, pentru al cincilea an consecutiv, numărul persoanelor dezrădăcinate a depăşit 42 de milioane în lumea întreagă, a dezvăluit actriţa americană. ”Lumea generează din nefericire tot mai multe persoane refugiate şi nu găseşte soluţii pentru populaţiile deplasate din locurile lor de baştină. Comunitatea internaţională ar trebui să se ocupe de prevenirea conflictelor armate şi să le abordeze imediat ce izbucnesc. Este singura modalitate pentru a crea soluţii durabile pentru refugiaţi”, a adăugat Angelina Jolie.

UNHCR a luat decizia de a-i acorda actriţei americane titlul de trimis special, în aprilie, întrucât Angelina Jolie a dovedit în ultimul deceniu, de când a devenit ambasador al Bunăvoinţei pentru UNHCR, un angajament excepţional faţă de cauza persoanelor refugiate. Angelina Jolie a vizitat, în această calitate, peste 40 de tabere de refugiaţi pe plan mondial, de când deţine acest titlu, din 2001. Angelina Jolie, care a fost nominalizată pentru a doua oară la premiile Oscar în februarie 2009, pentru rolul din ”Schimbul / Changeling”, regizat de Clint Eastwood, a devenit celebră graţie rolului principal din franciza ”Lara Croft”, a jucat în multe producţii cu succes la public, precum ”Dl şi dna Smith”, dar a câştigat şi premiul Oscar pentru rol secundar, în 2000, cu rolul din ”Tinereţe furată / Girl, Interrupted”. Ea a fost nominalizată la ediţia de anul acesta a Globurilor de Aur, la categoria cel mai bun film într-o limbă străină, pentru debutul său în regie, ”In the Land of Blood and Honey”, un film despre dramele umane cauzate de sângerosul război din Bosnia.