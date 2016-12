Angelina Jolie are bun gust la bijuterii

Actriţa americană Angelina Jolie a lansat colecţia de bijuterii create de ea, din vânzarea cărora va strânge bani pentru acte de caritate. Vedeta în vârstă de 36 de ani preferă pietrele mari şi, bineînţeles, preţioase. Aceasta a colaborat pentru colecţia sa, intitulată Style of Jolie / Stilul Jolie, cu bijutierul Robert Procop din Beverly Hills. Tot profitul din vânzarea bijuteriilor va merge către fundaţia de caritate Education Partnership for Children of Conflict, care ajută copiii din lumea întreagă care suferă de pe urma războaielor şi catastrofelor naturale. ”Este o muncă din dragoste. Angajamentul nostru este să sprijinim copiii”, a declarat bijutierul Robert Procop. Angelina Jolie speră să extindă munca sa de caritate, folosind fondurile strânse din vânzarea bijuteriilor sale pentru o şcoală de fete din Qala Gadu, Afganistan.

În 2009, Angelina Jolie şi partenerul ei de viaţă, Brad Pitt, au creat o colecţie de bijuterii de lux din aur şi argint, pentru casa de bijuterii Asprey, iar fondurile obţinute au fost donate aceleeaşi fundaţii umanitare. Acea colecţie, intitulată The Protector, a inclus diverse obiecte din aur şi argint, începând cu articole pentru copii, ceşcuţe de ouă şi linguriţe din argint şi ajungând până la inele cu diamante, brăţări pentru bărbaţi, nasturi pentru rochii şi butoni pentru cămăşi.