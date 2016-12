Angelina Jolie, cea mai bine plătită

Cât este de important statutul de vedetă internaţională, filantroapă şi activistă ONU al Angelinei Jolie? Nu putem da răspunsul la întrebare, ci doar să spunem că este cea mai bine plătită actriţă de la Hollywood, chiar dacă nu a mai jucat într-un film din 2010, de când datează „The Tourist / Turistul”, un lungmetraj care nu s-a bucurat de succesul la încasări sperat de producători, deşi alături de Angelina Jolie juca şi Johnny Depp. În 2011 doar şi-a împrumutat vocea în „Kung Fu Panda 2”, dar cel puţin acest desen animat a avut succes. Fără să lucreze, Angelina Jolie a reuşit venituri de 33 de milioane de dolari în ultimul an, fiind şi una dintre puţinele actriţe care poate cere un onorariu de peste 15 milioane de dolari pentru un film. Cel puţin cam atât a cerut pentru producţia Disney care transpune povestea clasică „Frumoasa din pădurea adormită” în filmul „Maleficent”. Performanţa Angelinei Jolie este incredibilă pentru că, deşi nu a jucat în niciun film, a sărit de pe locul 3 în topul „Forbes”, pe care îl ocupa în 2012, direct pe prima poziţie. Veniturile actriţei provin din contracte de publicitate. Numai pentru a reprezenta Louis Vuitton, Angelina Jolie primeşte zece milioane de dolari.

Angelina Jolie, în vârstă de 38 de ani, a ţinut prima pagină a ziarelor din lumea întreagă în urmă cu câteva luni, anunţând că a suportat o dublă mastectomie, după ce a fost diagnosticată cu o genă care prezintă un risc foarte mare de cancer mamar şi ovarian. Între timp, vedeta a revenit la programul său obişnuit, ajutându-l pe partenerul său de viaţă, Brad Pitt, să îşi promoveze cel mai nou film, „World War Z“, şi cât de curând va începe filmările la „Unbroken”, după un scenariu scris de Joel şi Ethan Coen, al doilea lungmetraj pe care îl va realiza în calitate de regizoare, a cărui premieră este prevăzută pentru Crăciunul viitor.

SUPERSALARII Angelina Jolie este urmată însă de actriţe care au pus osul la treabă în ultimul an. Pe locul 2 în clasamentul „Forbes” se află Jennifer Lawrence, recompensată anul acesta cu premiul Oscar pentru Cel mai bun rol principal feminin pentru „Silver Linings Playbook” şi care joacă şi în seria de mare succes „Hunger Games / Jocurile Foametei”, care a obţinut 26 milioane de dolari în ultimul an. Kristen Stewart, actriţa principală din franciza cinematografică „Twilight/ Amurg”, a pierdut poziţia de lider pe care o ocupa în 2012 şi a coborât pe locul al treilea, cu 22 milioane de dolari. Eterna rivală a Angelinei Jolie, Jennifer Aniston, al cărei nou film, „We're the Millers”, va fi lansat în SUA în acest weekend, ocupă locul 4, cu 20 milioane de dolari. Emma Stone, care a jucat în filmul „The Amazing Spider-Man”, alături de iubitul ei din viaţa reală, actorul Andrew Garfield, se află pe locul 5, cu 16 milioane de dolari. Topul 10 al celor mai bine plătite actriţe de la Hollywood este completat de Charlize Theron, cu 15 milioane de dolari, Sandra Bullock şi Natalie Portman, fiecare cu câte 14 milioane, şi Mila Kunis şi Julia Roberts, cu câte 11 milioane de dolari fiecare. Dintre toate aceste actriţe, numai Julia Roberts a dezamăgit, pentru că „Mirror Mirror”, un film inspirat din basmul „Alba ca Zăpada”, a fost un eşec de box-office.

Forbes.com a alcătuit acest clasament pe baza discuţiilor avute cu agenţii, managerii, producătorii şi avocaţii actriţelor, pentru a cuantifica veniturile obţinute de acestea din filmele în care au jucat, în perioada iunie 2012 - iunie 2013. Editorii celebrei reviste au ţinut cont şi de sumele câştigate din promovarea unor parfumuri sau linii de articole vestimentare.