Angelina Jolie, contra violenţelor sexuale din zonele de război

Actriţa americană Angelina Jolie a fost una dintre absenţele notabile de la Cannes, pentru a-şi lăsa partenerul de viaţă să se bucure de toată atenţia pe care o merită. Ea nu a stat însă prea mult departe de luminile reflectoarelor şi a participat, ieri seară, la Londra, la lansarea unei campanii iniţiate de Guvernul britanic contra violenţelor sexuale comise în zonele de război. La acest eveniment, organizat la sediul Ministerului Afacerilor Externe din Londra, actriţa a susţinut un discurs în faţa invitaţilor, parlamentari, personalităţi publice şi militanţi pentru drepturile omului. Campania are scopul de a spori gradul de conştientizare în rândul populaţiei, privind problema violurilor comise în zonele de război.

Iniţiativa are scopul de a obţine mai multe dovezi contra persoanelor care se fac vinovate de violenţe sexuale în acele zone de conflict de pe glob. O echipă de experţi britanici va fi creată, până la sfârşitul acestui an, din poliţişti, avocaţi, psihologi şi medici, care vor avea misiunea de a strânge şi centraliza dovezi despre comiterea acestor agresiuni, de a instrui organizaţiile care luptă contra violenţelor sexuale şi de a furniza expertiza necesară pentru alcătuirea unei legislaţii internaţionale ce va întări sancţiunile contra agresorilor sexuali. La eveniment a participat şi William Hague, şeful diplomaţiei britanice, iar invitaţii au avut ocazia de a viziona filmul ”In the Land of Blood and Honey”, care marchează debutul regizoral al actriţei Angelina Jolie, o peliculă despre violenţele la care au fost supuse femeile din fostul spaţiu iugoslav, în timpul războiului din Bosnia, desfăşurat între 1992 - 1995, soldat cu circa 100.000 de morţi. Se estimează că circa 20.000 de femei, în majoritate musulmane, au fost violate în timpul acestui conflict, potrivit organizaţiilor internaţionale.

Lungmetrajul ”In the Land of Blood and Honey” a fost nominalizat anul acesta la premiile Globul de Aur, la categoria Cel mai bun film într-o limbă străină. Pentru acest film, Angelina Jolie a fost numită, la sfârşitul lunii aprilie, cetăţean de onoare al oraşului Sarajevo.