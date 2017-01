Angelina Jolie, dezamăgită

Frumoasa actriţă şi-a exprimat dezamăgirea că nu va filma în Pakistan, alături de Brad Pitt, pentru producţia "A Mighty Heart", un film despre jurnalistul american Daniel Pearl, răpit şi ucis pe teritoriul pakistanez în 2002. Autorităţile au sugerat ca filmările să se desfăşoare într-o altă locaţie din motive de securitate. Astfel, cu excepţia cîtorva scene de fundal filmate în Pakistan, filmul va fi realizat în oraşul Pune, din vestul Indiei. Actriţa, care a fost distinsă cu premiul Oscar, joacă rolul soţiei reporterului, Mariane. Filmul are la bază o carte scrisă de Mariane Pearl şi intitulată "A Mighty Heart: The Brave Life and Death of My Husband Danny Pearl", în timp ce Brad Pitt este producătorul filmului prin casa lui de producţie Plan B.

Daniel Pearl, un reporter de 38 de ani de la The Wall Street Journal, a fost răpit în Karachi la începutul anului 2002, în timp ce se documenta pentru un material despre consecinţele evenimentelor de la 11 septembrie 2001. O casetă cu uciderea sa a fost pusă în circulaţie, ulterior, fiind publicată chiar de ucigaşii acestuia. Regizorul filmului este englezul Michael Winterbottom, faimos pentru filme de război precum "Welcome to Sarajevo" şi "The Road to Guantanamo".