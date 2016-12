Angelina Jolie este norocoasă că nu a murit în tinereţe

O PARTE ÎNTUNECATĂ Până să devină o actriţă faimoasă şi o activistă dedicată pentru drepturile omului Angelina Jolie Voight a avut de luptat cu propriii demoni. Într-un interviu recent, actriţa a declarat că se consideră norocoasă pentru faptul că este încă în viaţă, după toate lucrurile teribile pe care le-a făcut în tinereţe, şi a recunoscut că este încă „o fată rea”, însă îşi păstrează această parte întunecată pentru partenerul ei de viaţă, Brad Pitt. „Am trecut prin momente întunecate, oribile, dar am supravieţuit. Nu am murit în tinereţe”, a declarat actriţa americană de 36 de ani, în acest interviu acordat la Budapesta postului de televiziune CBS. „Am avut mult noroc. Au existat multe persoane, artişti, care nu au supravieţuit anumitor lucruri. Oamenii au dreptate să creadă că am experimentat cele mai rele lucruri şi cele mai periculoase şi că, din aceste motive, nu ar fi trebuit să mai fiu încă în viaţă”, a adăugat Angelina Jolie în acest interviu, ce va fi difuzat integral, duminică, în emisiunea „60 Minutes”.

Angelina Jolie, care are de mai mulţi ani o relaţie reuşită cu partenerul ei de viaţă, actorul Brad Pitt, obişnuia să poarte în tinereţe, la gât, o fiolă ce conţinea câteva picături de sânge ale fostului ei soţ, Billy Bon Thornton. A existat şi o perioadă în care tatăl ei, actorul Jon Voight, a renegat-o în mod public, declarând în presă că fiica lui are nevoie de ajutor medical specializat. Între timp, actriţa americană a devenit mama a şase copii, trei biologici şi trei adoptaţi. În acest interviu înregistrat la Budapesta, unde filmează câteva scene pentru filmul ei „In the Land of Blood and Honey”, actriţa a precizat însă că, în ciuda faptului că are şase copii şi o relaţie reuşită cu partenerul ei de viaţă, continuă să trăiască periculos. „Încă sunt o fată rea. Această parte întunecată continuă să existe în mine. Dar acum reuşesc să o controlez şi o păstrez pentru Brad. Sau pentru aventurile noastre”, a adăugat aceasta. Angelina Jolie a devenit ambasadoare a Bunăvoinţei pentru Înaltul Comisariat pentru Refugiaţi al ONU din 2001 şi călătoreşte adeseori în lumea întreagă pentru a vizita taberele de refugiaţi din zonele în care au loc conflicte. Actriţa americană a vizitat peste 40 de tabere de refugiaţi din Irak, Afganistan, Pakistan şi Sudan şi a donat milioane de dolari.

O APARIŢIE FIRAVĂ Angelina Jolie a părut în ultimele sale apariţii mai slabă ca niciodată, iar unele zvonuri susţin că actriţa ar mânca doar echivalentul a 600 de calorii pe zi. Actriţa, care întotdeauna a fost slabă, pare însă să fi exagerat cu abţinerea de la mâncare, deoarece cântăreşte circa 44 de kilograme. Unele surse spun chiar că mănâncă rareori o masă completă şi chiar uită frecvent să mănânce. Conform revistei „Grazia”, Angelina Jolie supravieţuieşte cu doar 600 de calorii pe zi, echivalentul a două boluri de cereale cu lapte. Câteodată vedeta sare peste masa de prânz sau mănâncă nişte jeleuri, migdale sau bea un shake pe bază de proteine în timp ce se află pe drum spre un eveniment. Cina poate fi alcătuită dintr-o friptură slabă şi un pahar cu vin roşu. Actriţa este cunoscută pentru greutatea fluctuantă, mai ales în perioadele cu probleme emoţionale. În 2007, Angelina Jolie a slăbit extrem de mult, după moartea mamei sale, însă se pare că în prezent vedeta slăbeşte din cauza stilului său de viaţă, care îi cere să se împartă între actorie, copii, călătorii şi relaţia sa cu Brad Pitt.